Juana Viale reveló cómo está Mirtha Legrand tras casi dos semanas internada: “Es una mujer grande”

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. Mientras se espera un nuevo parte médico, Juana Viale contó cómo evoluciona su abuela y reveló qué hace la histórica conductora durante sus días de recuperación.

La salud de Mirtha Legrand continúa bajo seguimiento médico después de casi dos semanas de su segunda internación en el Sanatorio Mater Dei. En medio de la expectativa por un nuevo parte oficial, Juana Viale aportó nuevos detalles sobre cómo se encuentra la conductora de 99 años.

Durante su participación en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, Juana llevó tranquilidad sobre el estado de su abuela y aseguró que continúa mostrando avances.

“Ella está muy bien. Está avanzando y mejorando, tiene sus mejorías”, contó la conductora. Sin embargo, también remarcó que la recuperación requiere tiempo y cuidados: “Es una mujer grande”.

Cómo está Mirtha Legrand durante su internación

Juana explicó que, pese a continuar internada, Mirtha se mantiene activa y pendiente de lo que ocurre en la televisión y en sus propios programas.

La histórica conductora mira televisión, sigue los noticieros y también presta atención a las emisiones de sus ciclos, mientras su nieta continúa ocupando su lugar al frente de La Noche de Mirtha.

Las declaraciones coinciden con las señales positivas que vienen dando los médicos. El último parte oficial del Mater Dei confirmó que Mirtha evoluciona favorablemente y ya finalizó el tratamiento con antibióticos indicado por el cuadro respiratorio.

Mirtha Legrand sigue internada: cuándo habrá un nuevo parte médico

La conductora permanece en el Mater Dei desde el 18 de septiembre, cuando debió ser nuevamente hospitalizada por un cuadro compatible con neumopatía, pocos días después de haber recibido el alta de una internación anterior.

Durante los últimos días también incrementó su actividad física con acompañamiento del equipo de Kinesiología, otro de los pasos importantes dentro de su recuperación.

El sanatorio había anticipado que este miércoles 30 de septiembre brindaría una nueva actualización sobre su estado de salud, siempre que no se produjeran cambios antes.

Por el momento, no existe una fecha oficial para el alta. La decisión dependerá de la evolución de Mirtha y de la evaluación de los profesionales que siguen de cerca su recuperación.

Qué se sabe del regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Mientras Mirtha permanece internada, Juana Viale continúa reemplazándola en La Noche de Mirtha. El regreso de la histórica conductora a la televisión tampoco tiene una fecha confirmada y estará sujeto a la autorización de sus médicos.

Las últimas declaraciones de Juana aportaron tranquilidad: Mirtha se mantiene activa, sigue sus programas y continúa mejorando, aunque tanto su familia como los profesionales priorizan que complete su recuperación sin acelerar los tiempos.