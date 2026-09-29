Autorizan a joven mapuche, condenado a prisión en suspenso por violenta usurpación en Villa Mascardi, a viajar a Chile

A pesar de la férrea oposición del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Roca, integrado por el juez Alejandro Silva, autorizó al joven mapuche Juan Pablo Colhuan a viajar a una localidad de Chiloé, en Chile.

Colhuan tiene una condena -que no está firme- de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional como responsable de usurpación por despojo, agravado por haber sido cometido con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, en la zona de Villa Mascardi, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche. Sin embargo, Silva autorizó a Colhuan a viajar desde el 28 de septiembre del 2026 hasta el 2 de octubre próximo.

La abogada Laura Taffetani solicitó la autorización para que su asistido, Colhuan, viaje a la Comuna de Curaco de Vélez, en Chiloé por razones de salud y conforme a la práctica de su cosmovisión mapuche.

Colhuan es hermano de Betiana Colhuan, que se autoproclamó “machi” años atrás. Ambos integraban la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que durante casi cinco años usurpó lotes de Parques Nacionales y de privados en la zona de Villa Mascardi. La comunidad fue desalojada el 4 de octubre del 2022 por un operativo que ejecutaron decenas de efectivos de la Policía Federal por orden de la entonces jueza federal Silvina Domínguez (hoy jubilada), que subrogaba el Juzgado Federal de Bariloche.

Los argumentos de la oposición de la fiscalía

El representante del Ministerio Público Fiscal, Diego Martín Paolini -auxiliar fiscal del Área de Transición de la Unidad Fiscal de General Roca- pidió al juez rechazar el pedido. Recordó que se encuentra en trámite el recurso de casación interpuesto por la defensa del joven mapuche, que fue concedido el 22 de abril del 2026.

Advirtió que, en consecuencia, la sentencia que condenó a Colhuan a una pena en suspenso no se encuentra firme. “Entiendo que corresponde no hacer lugar al pedido de autorización de salida al exterior”, sostuvo el funcionario de la fiscalía.

“Ello por cuanto existe el riesgo de que se sustraiga del proceso cambiando de locación, más si se considera que Juan Pablo Colhuan ya se ha profugado y no estuvo a derecho en oportunidad de juzgar a sus consortes (otros imputados) de causa”, recordó Paolini.

Sostuvo que “es necesario que Colhuan se encuentre sujeto al proceso que aun se encuentra en trámite y que esta salida tornaría incierto su eventual regreso a la Argentina, siendo que el motivo invocado no reviste de urgencia y que el domicilio denunciado no ha sido verificado”.

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La decisión del juez

Sin embargo, el juez afirmó en la resolución que dictó este martes que “no existe impedimento para no conceder la autorización solicitada, puesto que no se cuenta con elementos objetivos que permitan hacer suponer que al ausentarse del país por el tiempo señalado, Juan Pablo Colhuan vaya a intentar eludir la acción de la justicia”.

Más aún, añadió el juez, “teniendo en cuenta su actual estado de tramitación del proceso, que ya se dictó sentencia con una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución en suspenso, la que no se encuentra firme, en virtud del recurso de casación en trámite ante la Alzada”.

El magistrado destacó que el joven mapuche “desde el dictado de la sentencia, se ha mantenido a derecho en las presentes actuaciones y que se ha comprobado su arraigo” y que “presentó todos los requisitos exigidos por estos estrados”.

“Por tales circunstancias, habiendo el interesado (por Colhuan) informado un número de teléfono de contacto, el domicilio en el cual se alojará, como así también la fecha de viaje y el plazo de duración del mismo, estimo ajustado a derecho autorizar a Juan Pablo Colhuan a viajar a la comuna de Curaco de Vélez, Chiloé (Chile), desde el día 28 de septiembre al 02 de octubre de 2026”, resolvió el magistrado.

El hecho atribuido al imputado

El hecho por el que Colhuan fue declarado culpable a finales de marzo pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Roca ocurrió la tarde del 21 de mayo de 2020.

La fiscalía sostuvo que Colhuan, junto a otros tres varones encapuchados, se presentó en el lote que el Sindicato del Personal Superior de Gas del Estado tiene en Villa Mascardi. El grupo amenazó de muerte con armas al cuidador de una cabaña, ubicada en el predio.

La víctima reconoció a Colhuan porque declaró que se le había caído el pañuelo con el que cubría parcialmente su rostro. Fue en el momento cuando lo amenazaba de muerte y que incendiarían la casa si no se retiraba del lugar con su familia, que estaba en la cabaña.