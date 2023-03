Pidieron declarar culpable al imputado del homicidio de los hermanos Zani, en Villa La Angostura

La fiscalía y la querella pidieron este jueves a los jurados populares que declaren responsable a José González Aguilar por los homicidios de Julio y Rubén Alejandro Zani agravados por haber sido cometidos con un arma de fuego.

Los acusadores les pidieron a los jurados desestimar la teoría de la defensa que alegó que el imputado, de 55 años, actuó en legítima defensa frente a una agresión de la que había sido víctima o porque su familia estaba en riesgo.

Los jurados populares se reunieron después de las 13 a deliberar en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura tras recibir las indicaciones del juez técnico Federico Sommer. Mientras los familiares de las víctimas y del acusado esperan con ansiedad por el veredicto.

El fiscal jefe Fernando Fuentes recordó a los jurados en su alegato que se pelearon el imputado y Julio la madrugada del 25 de diciembre del 2021. El detonante de la riña fue porque uno de los hermanos Zani había sacado a bailar a la esposa de González Aguilar, quien molesto cortó la música del equipo de sonido de su camioneta Toyota.

Estaban todos al aire libre en un camping, ubicado en un campo en la zona del Pedregoso, distante a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura.

Silvana Etchever (a la izquierda) el abogado por la querella Cristian Hugo Pettorosso y Mónica Zani, hermana de las víctimas. (foto gentileza)

El origen

El fiscal jefe sostuvo que hubo una agresión mutua entre el acusado y Julio. Las demás personas que compartían el festejo navideño no participaron. Al contrario, intentaban separar.

Advirtió que el imputado agredió con un vaso en el rostro a Julio. Después, lo quiso atacar con un arma blanca. Silvana Etchever, esposa de Julio, se interpuso y sujetó con una mano la hoja del cuchillo para evitar que lesionaran a su marido. Por eso, ella sufrió un corte.

“Ese vaso desató un caos, siempre entre ellos dos”, señaló Fuentes. Planteó ante los jurados que ni la esposa ni la hija del imputado estaban en ese momento, cuando se originó la pelea. Lo destacó porque fueron las únicas dos testigos que señalaron que González Aguilar había sido agredido entre varios invitados.

El imputado es trasladado en un vehículo oficial, tiene prisión domiciliaria en Villa La Angostura. Gentileza

“Julio Zani se encontró con una situación que no buscó, se encontró con un señor celoso con un señor que se enojó, que apagó la música”, sostuvo. A su lado estaba el fiscal de Villa La Angostura Adrián De Lillo, que hizo la investigación del caso.

Fuentes admitió ante los jurados que Julio había agredido con un atizador al imputado durante la pelea. Pero destacó que el médico que lo revisó después solo constató que González Aguilar presentaba lesiones leves.

El fiscal observó que la agresión cesó porque lo echaron de la fiesta a González Aguilar, no porque haya decidido irse voluntariamente. Aceptó que Julio dañó la camioneta del acusado.

La camioneta del acusado quedó atascada en un arroyo, cuando se retiraba, pegaba al auto donde dormía la hija de 8 años de Julio Zani.

Fuentes recordó que Julio le había gritado al acusado: “¡Si tocas a mi hija te mato!”, según los testigos que declararon en el juicio. Se acercó con un rastrillo por la parte posterior de la camioneta.

El imputado bajó de la Toyota y le tiró con un arma calibre 45 “sin mediar palabras”. Destacó que fueron 3 disparos. “No hay tiros al aire, no hay advertencia previa, no hay tiro a las piernas”, señaló.

Julio murió desangrado por las graves lesiones causadas por el proyectil. Su hermano, Alejandro, estaba desarmada a unos 9 o 10 metros del acusado que le disparó. El proyectil le provocó heridas graves que causaron su muerte dos días después en el hospital de San Martín de los Andes.

“No es un señor que se baja y tira mientras va huyendo de una agresión. No. Se bajó de la camioneta apuntó con las dos manos”, indicó el fiscal.

Les recordó a los jurados populares las declaraciones de los peritos balísticos, médicos, forenses y los policías que investigaron el caso.

Las armas en la camioneta

Recordó que en el interior de la camioneta de González Aguilar había dos cuchillos y un machete. “Un dato que no es menor”, aseveró.

“Me pregunto: debajo de ese asiento había un machete de 50 centímetros y una 45 y dos cuchillos ¿Y el que estaba en peligro era él (por el imputado)? ¿Y la decisión que toma entre esas opciones es la 45?”, preguntó Fuentes.

Dijo que el acusado se deshizo del arma cuando escapaba. “Julio tenía un rastrillo ¿era razonable el medio que eligió el señor para defenderse de un rastrillo? No creo que sea racional una 45 frente a un rastrillo”, sostuvo Fuentes.

“Si el señor hubiese ido con un espíritu festivo, esa Navidad terminaba como una fiesta”, concluyó. Y aseguró que no se da “ninguno de los requisitos de la legitima defensa. Ninguno”

“El defensor (por Facundo Trova) nos puso a todos en la misma bolsa, a ustedes (por los jurados), a nosotros. Ustedes pueden matar, los fiscales pueden matar, el público, pero acá en esta sala, el único que mato es el señor que esta allá”, afirmó el fiscal señalando a González Aguilar.

“A mí no me gusta que me metan en ese tipo de bolsa. Yo no maté a nadie. El señor fue a una fiesta con una 45 abajo del asiento”, insistió. Y concluyó: “González Aguilar eligió matar y como eligió matar tiene que ser declarado responsable por las muertes que causó”. También que lo declaren responsable por las lesiones leves que sufrió la esposa de Julio.

Querella

El abogado Cristian Hugo Pettorosso, que representa a las viudas de los hermanos Zani y a Mónica, hermana de las víctimas, adhirió los argumentos de la fiscalía.

“No creo que haya legítima defensa”, sostuvo. Mencionó que el arma calibre 45 que portaba González Aguilar tenía el cargador completo y un proyectil en la recámara. “Podrían haber muerto 9 personas”, advirtió a los jurados.

La sala de audiencia de debate en Villa La Angostura. No se permite tomar fotografías al jurado. Gentileza

Objetó que las lesiones del imputado hayan sido graves con las declaraciones del médico que lo había atendido ese 25 de diciembre del 2021.

En cambio, recordó que Julio murió desangrado y a su hermano el proyectil lo atravesó y le perforó en la trayectoria las venas y arterias. “Hubo una actitud absolutamente intencional de matar”, aseguró Pettorosso.

“¿Dónde está la legitima defensa?”, le planteó a los jurados. Y señaló que un rastrillo “fue la última cosa que Julio tuvo en la mano”.

Mencionó que Julio le advirtió a González Aguilar que si tocaba a su hija, que dormía en su auto, lo mataría. Pero insistió que la víctima se acercó con un rastrillo, el acusado un arma calibre 45.

La legítima defensa

Trova planteó ante los jurados que estaban frente a un homicidio en circunstancias de legítima defensa.

Cuestionó que el acusado haya tenido intención de lesionar a Etchever con un cuchillo. Y advirtió que la fiscalía no probó ese hecho con certeza absoluta.

Señaló que en determinadas circunstancias el Estado justifica la legítima defensa. Afirmó que González Aguilar fue agredido, con golpes de puño, patadas. “Lo intentaron ahorcar”, advirtió. Y les pidió a los jurados ponerse en la situación que esa madrugada vivió su asistido.

“Estaba en inferioridad numérica y tomó el medio que consideró más eficaz para defender a su familia”, señaló. Puntualizó que los Zani les arrojaban botellas y los agredían en medio del tumulto.

“Es fácil decir que fue una agresión ilegítima con el diario del lunes”, observó. Trova. “Pongánse en el lugar de quién se está defendiendo porque es agredido por dos personas jóvenes”, exhortó a los jurados. Dijo que en esa situación “todos defendemos a nuestra hija, a nuestra señora”, manifestó.

Su par, Laura Plaza, desarrolló su alegato para plantear el escenario de la duda. Y les recordó a los jurados que la duda beneficia al imputado.

“No les voy a decir quién miente y quién dice la verdad. Sería subestimarlos a ustedes”, indicó. Y les solicitó a los jurados valorar las pruebas que se ofrecieron en el juicio, que comenzó el lunes, en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura. Los doce jurados observaban atentos.

Mencionó los hechos que no estaban controvertidos: como que González Aguilar había hecho el asado, que tomaron alcohol, que hubo pelea, gritos. Pero destacó que el acusado tuvo voluntad de irse del lugar. Pero les arrojaron botellas y piedras. “Se equivocó de salida y ahí obra la fatalidad”, afirmó Plaza.

Dijo que al quedarse la camioneta atascada en el arroyo, se aproximaron los hermanos Zani. Julio con un rastrillo.

No hubo intención

Pidió a los jurados que analicen las circunstancias de los hechos. Y sostuvo que la fiscalía y la querella no probaron que la pelea se originó por los celos del imputado.

Enfatizó que González Aguilar estaba herido, lo habían querido ahorcar, lo habían quemado con un tizón y lo perseguían con un rastrillo. “Lo más probable es que cualquiera de nosotros haga o decida tomar lo que tiene a mano para defender la vida de su familia”.

Después, el imputado dio su versión de los hechos. Sostuvo que se defendió de una agresión. Lloró ante los jurados. Aseguró que nunca tuvo intención de matar a nadie. Y ofreció un relato que indignó a la viuda de Julio, que estuvo esa madrugada. El hombre aseguró que hizo dos disparos al aire antes de tirarle a los hermanos Zani.

Ahora, los jurados populares tienen que resolver el caso.