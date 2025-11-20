Pidieron la detención de Julieta Makintach, jueza destituida por el documental de Diego Maradona

El abogado Fernando Burlando pidió la detención de Julieta Makintach. En representación de Dalma y Gianinna, el mediático defensor solicitó el arresto de la exmagistrada, destituida por el documental de Diego Maradona. Los detalles.

Pidieron la detención de la exjueza Julieta Makintach

Ante el pedido de Burlando y Fabián Améndola, la exjueza Julieta Makintach respondió que “algún día se van a caer las cortinas de humo”. De acuerdo al escrito, se solicitó el arresto “preventivo” de la exmagistrada al encontrarse “conductas inequívocas de perturbación de testigos” y “actos directos de manipulación”.

Ante la situación, Makintach remarcó que “se va a saber la verdad” y que no puede ir presa porque “la decisión del jury no está firme”.

En el escrito, al que accedió Infobae, explicaron que durante la causa se revelaron irregularidades de Makintach definidas como “conductas inequívocas de perturbación de testigos, actos directos de intimidación, tentativa de manipulación del relato testimonial y comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves”.

“Consideramos que deben adoptarse medidas cautelares que resulten idóneas para este caso concreto, resultando a nuestro entender la más adecuada y proporcional al riesgo de elusión y entorpecimiento probatorio la detención preventiva de la imputada Julieta Makintach», expusieron.

Los letrados afirman que “la gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz”.

Makintach se encuentra imputada en la causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Con información de Infobae y NA