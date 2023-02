Denuncian violencia de género: murió la joven que cayó del auto en el que circulaba con su novio

Evelyn Yanete Pereyra es la mujer que finalmente murió este jueves, a causa de las lesiones que sufrió al caer del auto en el que se movilizaba con su pareja, Jonathan Barboza. Si bien en un primer momento no estaba claro el contexto en el que se produjo el incidente, amigos de Evelyn salieron a acusar al novio como responsable de lo sucedido. Afirmaron que era violento, autor de serias agresiones previas y de constante hostigamiento.

A pesar de que ella cambiaba constantemente su número de celular, él lo conseguía y la seguía llamando y mandando mensajes. “Sabía dónde trabajaba, dónde vivía. Incluso la esperaba a la salida del trabajo a pesar de que tenía una perimetral. A mi me dijo que lo iba a dejar definitivamente”, subrayó su amiga Julieta en diálogo con TN.

La caída de la joven en plena Avenida porteña General Paz activó varios llamados al 911, que motivaron el arribo de un patrullero. Ese rodado policial evitó que sea arrollada por los demás vehículos, aunque sufrió una colisión con un camión en pleno carril.

Lo ocurrido

“Todo comenzó el viernes a las 23.30 horas. Ella sale y se va en dirección a la casa, en Monte Grande. Dos horas después llama a un compañero diciéndole que le quisieron robar y le pegaron. Él la fue a buscar y la llevó nuevamente al trabajo, en Liniers, donde pidió un Uber para volver a la casa. Cuando llegó me mandó dos audios diciéndome que le habían pegado y me envió una foto con la cara golpeada”, relató Julieta, quien aseguró que siempre decía que los ataques venían de un supuesto ladrón para no involucrar a su ex.

“Le sugerí que se ponga hielo y quedamos en que iba a descansar. Esto fue a las 3.30 de la mañana. Lo que tengo entendido es que él la fue a buscarla las 4 de la mañana. A esa hora me mandó un mensaje que decía ‘te quiero’. No sé si en ese momento ya estaba con él arriba del auto. Horas después ya estaba internada en el hospital”, concluyó.

Detenido y liberado

Luego del brutal hecho, Barboza quedó detenido e imputado por lesiones en contexto de violencia de género, a pedido de la fiscal Julieta Viola, quien luego elevó la carátula a tentativa de femicidio. Sin embargo, la jueza María Fernanda Botana ordenó que fuera liberado.

«Una ambulancia del SAME trasladó a Evelyn primero al Hospital de Agudos Vélez Sarsfield, donde ingresó con traumatismo encéfalo craneal y riesgo de vida. Debido a su grave estado fue derivada de urgencia al Hospital Piñero, donde fue operada y finalmente falleció», confirmó el portal Infobae.

Notificada del deceso, la fiscal volvió a pedir la detención de Barboza ante la Cámara de Apelaciones.