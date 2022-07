Seguirá detenido uno de los policías acusado de matar a Robin en La Angostura

El cabo primero Víctor Hugo Muñoz, uno de los cinco involucrados en la muerte de Robinson Leonardo «Robin» Gatica, seguirá detenido con prisión domiciliaria. Su defensor particular, Cristian Pettorosso, pidió ayer que lo dejen en libertad pero el juez Juan José Nazareno Eulogio le rechazó la solicitud con severos términos y dispuso que pague las costas del proceso.

Pettorosso presentó un hábeas corpus, un recurso de carácter excepcional que se utiliza cuando una persona está detenida ilegítimamente. El juez Eulogio dijo: “lamento que se haya recurrido a una vía prevista para casos gravísimos. No puede ni debe desnaturalizarse el recurso de hábeas corpus”.

El abogado basó su pedido en un informe preliminar de la autopsia, según el cual Robinson Gatica tuvo una muerte violenta pero no se puede determinar la causa. En base a eso, sacó la conclusión de que «la policía no lo mató».

El policía Muñoz, al cual defiende, es el único que admitió haberle disparado pero no le acertó. Ayer Paola, la esposa de Robin, dijo que el cabo primero tiene antecedentes de violencia de género y que le quitaron el arma por seis meses.

El defensor utiliza expresiones como “el uniforme azul no se mancha” y ayer dijo que “los que somos legítimos usuarios de armas sabemos que se dispara al torso”.

«Pretende deslegitimarlo»

El querellante Virgilio Sánchez acusó a Pettorosso de “plantar suposiciones en la sociedad: que la policía actuó correctamente y que Gatica era un drogadicto. Lo revictimiza y pretende deslegitimarlo”.

Por su parte el fiscal del caso, Andrés De Lillo, remarcó el carácter preliminar del informe de la autopsia, detalló la gran cantidad de lesiones que la víctima presenta en la cabeza y señaló que dispuso que un cuerpo de especialistas investigue las probables causas de la muerte de Gatica. No descartó que el análisis anatomopatológico determine la existencia de un edema cerebral producto de los golpes.

Además ratificó que la policía alteró la escena del crimen, por lo que continúa el peligro procesal de entorpecimiento de la investigación. Lo más grave es que movieron el cadáver sin autorización; el fiscal informó que las únicas imágenes que tienen de la posición en la que quedó el cadáver son fotos que tomó Paola con el teléfono celular de Lidia, la madre del fallecido.

Como se sabe, Robin era consumidor de cocaína y alcohol pero había dejado porque en el trabajo le hacían controles periódicos. Nadie sabe por qué la madrugada del 20 de julio pasado se intoxicó con una cantidad desconocida de algún estupefaciente.

Fiscalía federal

Los análisis toxicológicos establecerán qué consumió y en qué cantidad. El defensor Pettorosso repitió en la audiencia de ayer que a Gatica «lo mató la droga», pero como publicó Río Negro, no hizo ninguna denuncia formal. Esta vez intentó ir más allá: le pidió al juez Eulogio que le informe los detalles de este caso a la fiscalía federal de Zapala, para que investigue el narcotráfico en Villa La Angostura.

Eulogio no mordió el anzuelo. «Que haya una persona que consuma alcohol o estupefacientes no me parece delito, no voy a poner en conocimiento de la fiscalía federal esta circunstancia», respondió.

En este legajo, Pettorosso defiende a un policía involucrado en la muerte de quien él define como «un drogadicto»; y en otro expediente es el abogado de un joven acusado de matar a otro por una deuda por drogas.