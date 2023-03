Beraldi negó que haya tres toneladas de pruebas contra Cristina: «Apenas pesan 300 gramos»

Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández, negó las presuntas «tres toneladas de pruebas» –como dijo el fiscal Diego Luciani– luego de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) diera a conocer los fundamentos del veredicto contra la vicepresidenta en la causa Obra Pública por el desvió de fondos. «No se tomó en cuenta las tres toneladas de pruebas del fiscal, no pesaban más de trescientos gramos», manifestó Beraldi quien consideró que el fallo es una maniobra «autoritaria» de la Justicia.

«De esto depende que la principal líder de la política argentina se presente o no a una elección», cuestionó el representante legal de la exmandataria, condenada en primera instancia a 6 años de prisión y la prohibición perpetua para ejercer cargos públicos. “Más allá de la extensión del fallo y los denominados fundamentos, lo único que se menciona respecto a Cristina Fernández de Kirchner son apenas 25, 30 hojas”, respondió.

Es que, de acuerdo con las explicaciones de Beraldi, la vicepresidenta no fue condenada por las acusaciones principales de los fiscales. “Para que la gente entienda, en este juicio se la acusó de ser jefa de una asociación ilícita, en donde manejaban el Estado para robar dinero, así lo dicen, y también que en la provincia de Santa Cruz Cristina había asignado 51 obras en favor de Lázaro Báez, uno imagina que la condenaron por eso, y no, no la condenaron por eso», dijo.

El letrado, al respecto, explicó que “resulta que el Tribunal tomó en cuenta para condenarla un decreto que dictó en el 2009, que es una modificación en el funcionamiento de un fideiocomiso que utiliza el Estado para hacer inversiones públicas y que había sido creado incluso por De la Rúa”. En paralelo, agregó que el otro argumento que tuvo en cuenta el TOF 2 fueron los aparentes chats del celular de José López, exsecretario de Obras Públicas.

“El fiscal dijo que con esos chats, Cristina había ordenado a través de Julio De Vido el pago a Báez de 500 millones de pesos. Pero nosotros demostramos en el juicio que ese pago jamás existió, por lo que los jueces dijeron ‘no importa’ porque esos chats estarían demostrando que Cristina mantuvo una reunión con Lázaro Báez en Río Gallegos, algo que nosotros demostramos que ese día Cristina no estaba”, comentó, algo que el Tribunal igual incluyó en el fallo.

En diálogo con el programa «Borroni cuenta nueva» (LA 990), Beraldi señaló que todo lo que comentó “es para ver el nivel de arbitrariedad que tiene el fallo”. Por último, sostuvo que la defensa justificó y desmintió las acusaciones durante el juicio.“ Nosotros respondimos todos los puntos, el fallo dice que lo que el fiscal decía que era una asociación ilícita, en realidad, era el funcionamiento de un Gobierno. Es decir, cuestiones políticas no judicializables”, cerró.

Fuente: Noticias Argentinas.