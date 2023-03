Esto es en off: “En Río Negro, Cristina Kirchner sí estaría proscripta”

Un dirigente peronista se quejaba por la inhabilitación judicial del exintendente justicialista Juan Reggioni para participar por el gobierno de Fernández de Oro por su condena penal. Aludía a que su sentencia no está firme ya que hay un recurso en la Corte Suprema. “En Río Negro, Cristina sí estaría proscripta”, remarcaba, en referencia a su pena por la causa de Vialidad, con apelaciones. Cuando se le recordó que Vamos con Todos impugnó a Lucio Benites Gutiérrez por su postulación en San Antonio y fue inhabilitado también por el juez electoral Carlos Da Silva, se defendió: “Es otro el delito, ya que se lo condenó por abuso sexual simple. Igual no estoy de acuerdo”.

Vale aclarar que ambos municipios tienen ordenanzas de “ficha limpia” y el magistrado centró en esas limitaciones para resolver en favor de las impugnaciones planteadas.

Las invitaciones y la inquietud del rector

El rector de la UNRN, Anselmo Torres cumplió con su objetivo y ayer fue anfitrión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero la previa tuvo su clara incomodidad para Torres por las innumerables peticiones de invitaciones negadas para ingresar al acto central. La exdiputada nacional Silvia Horne y hoy candidata a la Gobernación fue una de las que no logró ese convite. Torres le explicó que ella no tenia representación institucional.

Una renuncia por mensaje y una queja de Doñate

Después del escándalo por la campaña “Los Traidores”, Gonzalo Santos puso a disposición su renuncia al cargo de director de Prensa del Ministerio de Justicia de la Nación. Pero esa decisión se habría plasmado sólo por un mensaje de WhatsApp al ministro Martín Soria. El funcionario seguía en su cargo y por eso, esta semana el senador Martín Doñate elevó sus quejas al jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Dicen que Rossi llamó a Soria y pidió la salida del comunicador. Sin embargo, su nombre seguía apareciendo ayer en la web oficial de la cartera nacional. ¿Se va o se queda?

Doñate, víctima de la campaña, llamó al jefe de Gabinete.

La breve salida formal de Banacloy del gabinete

La renuncia de Carlos Banacloy al Ministerio de Producción fue el 10 de febrero, pero el Decreto 104 recién se publicó en el Boletín Oficial este jueves, casi un mes después. Es decir que la salida formal del gabinete será de apenas 8 días, porque el candidato a intendente de Roca tiene previsto volver a jurar el próximo viernes 17, en el mismo acto en el que asumirán Pablo Zuccaro, Lucía De la Fuente y Mariano Ferrari.

Era cierre de campaña, no una prueba atlética

Unidad Popular había organizado un cierre de campaña en Roca con una caminata desde barrio Nuevo, en el extremo norte, hasta el centro de la ciudad. Pero hubo que recalcular. No se sabe si por el estado físico de algún miembro de la conducción o por el tiempo que demandaría esa travesía de casi 6 kilómetros, la recorrida se acotó a unas siete cuadras. Todos contentos.

El delicado equilibrio del oficialismo en Allen

El oficialismo provincial hace equilibrio en Allen. El senador Weretilneck posteó el jueves fotos y un mensaje de respaldo a la exintendenta, Sabina Costa. La gobernadora Carreras posó sonriente ese mismo día con la intendenta actual, Liliana Martín, que va con la boleta de Nos Une Río Negro. La ciudad tiene otros candidatos, entre ellos “Juanjo” Marín (Cambia Allen), Jorge Espinosa (UP) y José Luis Ulloa (Primero Río Negro).

Neuquén

Si no fuera por el estilo, sería un cartel 2 x 1

Debajo de uno de los puentes de la avenida Raúl Alfonsín, el exdiputado nacional Leandro López descubrió el doble cartel. Si no fuera por el estilo de letra y el color podría haber sido un dos por uno de los pintores. Se observa, igual, un respeto poco habitual entre quienes se encargan de pintar o colocar carteles de los candidatos. “¿Dos candidatos a gobernador comparten pared sin taparse? Muy raro… se nota que varios juegan a perder y dividir la oposición”, escribió el dirigente que, ahora apoya a Rolando Figueroa, y supo pedir un voto útil cuando el candidato a gobernador era el intendente Horacio Pechi Quiroga quien integraba su mismo espacio.

Hay lugar para todos en la pared.

Con ellas vaya y pase, pero Gardel…

El candidato de Comunidad, Rolando Figueroa, cerró un acto con militantes PRO. Se le escapó una ocurrencia poco habitual ¿será coucheado? Dijo que hablar después de Leticia Esteves, Denisse Stillger Marcelo Bermúdez y Juan Peláez era como cantar después de Dua Lipa, Madonna, Gardel y Harry Style. Todos festejaron la humorada y concordaron que se le había pasado la mano con Gardel. Es mucho Rolo.

Nadie entra sin su pulsera al autódromo

En el autódromo Provincia de Neuquén de la ciudad de Centenario se desarrolló una competencia y fue la vidriera para que los candidatos a gobernador utilizaran el escenario para la foto y saludar al público. Todo estaba bien custodiado y debieron someterse a la pulsera de rigor como fue en la Fiesta de la Confluencia. El gobernador Omar Gutiérrez no entró sin registrarse.

Pablo se hace el malo

“Antes me atacaban a mí, pero ahora también atacan a la Justicia, porque copian en todo al kirchnerismo”. El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Pablo Cervi, mostró los dientes después que le pegaran a más no poder. Acusó a sus exsocios de copiar a los K, una letra que es como la luz mala en la coalición opositora. Dijo que trasladan eso a la provincia. El Pro y radicales disidentes fueron a la justicia y todavía no consiguen arrebatar el uso de JXC.

Mariano y la laguna de Pancho

El candidato a diputado de UNE, Francisco Pancho Baggio, contó que un día lo llamó el intendente Mariano Gaido para decierle que estaba en una laguna del barrio Confluencia y lo invitaba a recorrerla. Pancho se dijo a si mismo, debe ser un error, no hay una laguna en ese barrio. Hasta que llegó a la laguna Paimún, ahí estaba Mariano esperando a su secretario de Ambiente. Ahora el lugar será declarado zona protegida.

¿Qué le pasó a Ana?

La ausencia de la candidata a vicegobernadora Ana Pechen amparada en un escrito que decía “compromisos familiares” en el acto del MPN en Afuven, dejó muchas dudas. No aclaró demasiado o casi nada la carta que envió. Hubo algunos asistentes que respiraron aliviados cuando preguntaron ¿Vamos a esperar a Ana? y el maestro de ceremonias le dijo: «No, avisó que no puede venir». ¿Qué le pasó Ana?

