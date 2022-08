Di Luca se despegó de la estafa con planes sociales: «nosotros no manejamos las tarjetas»

«La investigación y la denuncia la hicimos nosotros y el Banco Provincia de Neuquén», se atajó el Ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, al hablar por primera vez de la millonaria estafa con planes sociales que se destapó en las últimas semanas.

Las personas identificadas hasta ahora como autoras de la maniobra pertenecían a la planta política de su ministerio. Sin embargo el funcionario buscó despegarse de la responsabilidad: «Nosotros no manejamos las tarjetas, eso lo hace el Banco. Ante un pedido de información del Banco el trabajo empezó hace unos meses», dijo.

Di Luca habló durante un acto proselitista en el que también estaban presentes el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente Mariano Gaido.

El martes Guillermo Pereyra, líder histórico de los petroleros, dijo que espera que el gobernador Gutiérrez tome una decisión y exigió la renuncia del ministro Di Luca. Afirmó que si no corren a la cabeza de la cartera, habrá trabas en la investigación judicial.

En declaraciones difundidas por AM Cumbre, el funcionario provincial no aportó datos nuevos a lo que ya se conoce sobre el caso. Dijo que «una sola persona hace la denuncia de no haber cobrado un programa que todavía no sabemos si es nacional o provincial» y son «alrededor de 190 las perjudicadas».

Señaló que las seis personas que ya están identificadas realizando extracciones de los cajeros automáticos, con tarjetas de débito originales de otros beneficiarios, «eran seis contratos eventuales» de su cartera «y ya le dimos de baja».