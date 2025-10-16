Por no pagar la cuota alimentaria le suspendieron la licencia de conducir en Neuquén: ya tenía prohibido ir a ver a River

La demandante dijo que el hombre "viaja habitualmente junto a su familia y participa de los partidos de fútbol del club River Plate". Foto gentileza.

El juez de Familia, Jorge Sepúlveda, ordenó a la dirección de Tránsito de la municipalidad de Neuquén que suspenda la licencia de conducir de un hombre, luego de que no pagara la cuota alimentaria de su hija. Previamente, ante los reiterados incumplimientos, le había prohibido el ingreso a cualquier estadio donde juegue River Plate hasta tanto no cubra las obligaciones alimentarias.

El caso, tramitado ante el juzgado de Familia N° 1 de Neuquén, reveló un incumplimiento sostenido de la cuota -dispuesta seis meses antes-, sin que el hombre mostrara voluntad de pago.

La demandante contó con el patrocinio de la defensora pública civil, Verónica Berzano.

Justamente en la ciudad uno de los requisitos para acceder al carnet es no figurar en el listado de deudores alimentarios morosos. Recientemente la Legislatura de Neuquén aprobó una ley que los excluye de recitales, espectáculos y shows pagos, que superen los 200 asistentes.

En esta causa, además, contó con el dictamen favorable de la defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

La suspensión y prohibición de la renovación de la licencia está vigente hasta tanto salde la deuda.

Oficio a la AFA

Previo a esta situación, la demandante había manifestado que el hombre «viaja habitualmente junto a su familia y participa de los partidos de fútbol del club River Plate», pese a que decía estar desempleado.

Sepúlveda planteó que «la obligación de prestar alimentos a los hijos como una obligación primordial, prevista para su formación integral, protección y preparación para la vida» y que «encontrándose notificado de la cuota provisoria, no solamente no cumplió, sino que se presentó a proponer una alternativa y ni siquiera aportó ese monto, a pesar de que resultaba insuficiente, es decir que tampoco hay voluntad de pago».

«Con este escenario, tengo por cierta, una actitud arbitraria e intencional del demandado al cumplimiento de su obligación, lo que vulnera directamente el derecho alimentario de su hija, ante lo cual, considero razonable atacar el derecho constitucional a la libre circulación» del hombre «en tanto la interrupción del goce de ese derecho es necesaria como modo de inducir a cesar en su actitud».

«El cese momentáneo del derecho amparado por el art. 14 (el de la libre circulación) de nuestra constitución nacional no obsta el reconocimiento pleno de ese derecho, solo que interrumpe su goce momentáneamente con al fin de compeler a modificar la actitud que el mismo beneficiario de ese derecho provocó intencionalmente, vulnerando un derecho también constitucional en cabeza de su propia hija», agregó.

Fue por eso que dispuso la prohibición de ingreso a cualquier estadio de fútbol en el que juegue River y ordenó que se libre un oficio a la AFA, a fin de que comunique la resolución a las entidades pertinentes para su efectivización inmediata.