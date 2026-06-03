Qué implicará para Argentina la adhesión al Tratado Transpacífico, un bloque que engloba 12 economías mundiales

El Gobierno de Javier Milei formalizara su adhesión al Tratado Transpacífico (CPTPP). Así lo confirmó ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno. Ese anuncio se dio en el contexto de la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París.

El CPTPP engloba a 12 economías mundiales y promueve el libre comercio. Qué implicará para Argentina el unirse.

Qué implicará para Argentina la adhesión al Tratado Transpacífico

El bloque actualmente abarca a más de 500 millones de personas. Para Argentina, el acuedo implicaría ingresar a «uno de los procesos de integración económica más amplios, modernos y relevantes a nivel global, tanto por su alcance como por su dinamismo y sus reglas y estándares internacionales de última generación. Está integrado por doce economías: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. El bloque representa un PIB nominal agregado de USD 12,2 billones (aproximadamente 13 % del PIB mundial) y cerca del 15 % del comercio mundial de bienes”, dijeron desde Cancillería, según dijeron a Infobae.

Agregaron que la adhesión al CPTPP permitirá al país sumarse a un mercado que representa el 6,4 % de la población mundial. «El comercio actual con los países del CPTPP ya es significativo: en 2025, las exportaciones argentinas al bloque alcanzaron USD 16.329 millones, con un superávit de USD 8.930 millones, lo que evidencia el potencial de profundizar estos lazos”, enfatizaron.

Tratado Transpacífico: Argentina expande su apertura comercial

Entre los principales objetivos que busca Argentina con esa decisión están la promoción de la integración económica, marcos legales predecibles para el comercio y el impulso del comercio regional, al igual que la promoción del crecimiento sostenible, según mencionó Noticias Argentinas.

«La base de esta credibilidad es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior a través de alianzas estratégicas con países afines, que llevan a aumentar considerablemente la cantidad de comercio y la atracción de inversiones», señaló Quirno.

En este contexto de apertura, el Mercosur viene de cerrar una nueva ronda de negociaciones que busca concretar un acuerdo de libre comercio con Canadá

Otros que involucran a Argentina son el tratado Mercosur – Unión Europea (UE) , y el acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, ambos ya están en vigor.