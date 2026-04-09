Presuntas coimas en Andis: citan a indagatoria a 27 personas por un fraude de $75.000 millones, Spagnoulo en la lista

La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevas medidas procesales. El fiscal federal Franco Picardi solicitó el llamado a indagatoria de 27 personas, incluyendo a exfuncionarios de la entidad y directivos de empresas proveedoras, en el marco de una causa que investiga un perjuicio económico al Estado estimado en $75.478.149.019.

El dictamen fiscal señala como principales responsables a Diego Spagnuolo (exdirector de la ANDIS), Miguel Ángel Calvete, Daniel Garbellini y el médico Pablo Atchabahian. La hipótesis judicial sostiene la existencia de una estructura dedicada al direccionamiento de contrataciones y sobreprecios en insumos médicos.

El mecanismo del fraude en el sistema estatal

Según las pruebas recolectadas por la fiscalía, las maniobras se habrían desarrollado de manera sistemática entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. El eje del presunto ilícito fue la manipulación del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS).

La investigación detalla que se habrían facilitado claves de usuario oficiales a representantes de firmas privadas. Este acceso permitió a las empresas gestionar directamente las prestaciones y conocer de antemano las fechas de compulsas de precios, garantizando la adjudicación de contratos a un grupo reducido de proveedores de insumos de alto costo.

Impacto en el Programa «Incluir Salud»

Los fondos bajo investigación estaban destinados originalmente al Programa Federal “Incluir Salud”. Dicha partida presupuestaria tiene como fin brindar cobertura sanitaria a pensionados no contributivos y personas con discapacidad que carecen de otra asistencia médica. El desvío de estos recursos afectó directamente la operatividad de las prestaciones de salud destinadas a este sector de la población.

La causa, que actualmente tramita en el juzgado de Ariel Lijo, mantiene imputaciones por los delitos de:

Cohecho activo

Negociaciones incompatibles con la función pública

Fraude a la administración pública

Entre los nuevos citados a indagatoria se encuentran integrantes de las familias Sagués y Bernat, además de directivos vinculados a más de 30 firmas comerciales, como Emilio César Olguin, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, y los hermanos Guido y Oscar Alberto Capello. La fiscalía busca determinar el destino final de los fondos y el grado de participación de cada integrante en el entramado empresarial.