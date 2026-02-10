Causa ANDIS: el Gobierno descartó ser querellante y no denunciará a Spagnuolo pese a los audios

El gobierno de Javier Milei definió su estrategia tras el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y otras 18 personas por corrupción: mantenerse al margen. La administración libertaria no solicitará por el momento ser querellante en la investigación y tampoco iniciará acciones legales contra el exfuncionario por haber involucrado a la cúpula presidencial en los audios filtrados.

Tal como reveló Infobae, las autoridades nacionales optan por continuar fuera de la denuncia y confían en la inocencia de todos los integrantes del Gabinete que son mencionados en el expediente, lista en la que figura la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En Balcarce 50 consideran que no hace falta una nueva estrategia judicial, ya que entienden que se tomaron las medidas correspondientes en su momento. «Es un tema que está investigando la Justicia. El Gobierno transfirió las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud con el objetivo de garantizar la transparencia», argumentaron fuentes del oficialismo.

Procesamiento y «retornos»

La postura prescindente del Ejecutivo contrasta con la dureza del fallo firmado este lunes por el juez federal Sebastián Casanello. El magistrado procesó a Spagnuolo como jefe de una «asociación ilícita» dedicada a generar «ganancias millonarias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas».

Para la Justicia, existió un «sistema de retornos» con droguerías amigas que ofertaban con sobreprecios. La investigación acumuló pruebas contundentes, entre las que destaca el secuestro de 695.457 dólares y casi 20 millones de pesos en poder de Ornella Calvete, ex directora nacional de Desarrollo Regional, hija de uno de los presuntos operadores externos de la agencia.

Por qué no denuncian injurias

En los audios que dieron origen a la causa, una voz atribuida a Spagnuolo sugería que parte del dinero iba para Karina Milei y mencionaba al subsecretario Eduardo «Lule» Menem.

Sin embargo, desde el entorno de la hermana del Presidente explicaron por qué no demandarán a Spagnuolo por injurias: «No se va a accionar porque tampoco está acreditado que él haya dicho algo concreto, ya que nunca aceptó que los audios fueran suyos«.

La línea oficial es que «la defensa se ocupará» de dar explicaciones y recuerdan que el propio Javier Milei ya había respaldado a su hermana meses atrás, asegurando tener «absoluta tranquilidad» y atribuyendo las acusaciones a la «mala intención política»