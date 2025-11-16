Causa ANDIS: chats revelan una “asociación ilícita” y el video de Diego Spagnuolo entrando a la casa de Calvete

La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevas pruebas que complican al exdirector Diego Spagnuolo. Se tratan de chats en un grupo de WhatsApp.

Presuntas coimas en Discapacidad: mirada puesta en un grupo de WhatsApp

A partir del informe, la investigación se centra en un grupo de WhatsApp creado el 15 de febrero de 2022 por Daniel María Garbellini, la «mano derecha» de Spagnuolo. Desde Noticias Argentinas marcaron que en ese chat participaban Pablo Atchabahian (cuya detención fue ordenada el viernes), «Pato Country» (Patricio Rama) y Mariano Caballi, ambos vinculados al empresario Miguel Ángel Calvete. La relación era tan estrecha que Atchabahian escribió: «somos familia».

El fiscal Picardi determinó que el grupo «se encontraba en la búsqueda de un organismo público para desarrollar sus actividades en conjunto». Los chats revelan que, una vez que Spagnuolo y Garbellini asumieron en ANDIS, Atchabahian (quien había trabajado en la agencia en 2018) le daba órdenes a Garbellini sobre «a quiénes pagar y a quiénes no», a qué personal despedir e incluso cómo incorporar empresas al sistema de pagos SIIPFIS.

La investigación detectó que una empleada de la farmacéutica Roche S.A., Luciana Ferrari, tuvo acceso al sistema SIIPFIS «desde afuera». Garbellini le otorgó un usuario y contraseña (a nombre de otro empleado, Walter Martínez) por pedido de Atchabahian. Los chats también mencionan a Karina Milei como «la que define todo» y a Spagnuolo como «quien habría pedido la ANDIS».

Presuntas coimas en Discapacidad: algunos de los chats de Spagnuolo

Un informe de la periodista Vanesa Petrillo reveló nuevos chats que, según el fiscal Franco Picardi, demuestran la existencia de una «asociación ilícita» que buscaba usar una «caja estatal» para gestionar intereses particulares.

Picardi resumió que la agencia «fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados«, con «sobreprecios» y «co-gestionada por agentes externos» vinculados a droguerías.

El informe detalla una de las pruebas más contundentes: un diálogo entre Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete sobre una entrega de dinero antes de un supuesto viaje de Spagnuolo a Israel. Calvete le dice en un audio: «mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandále un fercho, ponen algún lugar disimulado«.

En otra conversación, Calvete le pidió a su esposa «cinco palos» (millones) en efectivo para «El boludo del pelado que viaja a Israel». Para el fiscal, cobran relevancia las imágenes del sistema de monitoreo de la casa de Calvete, que «forman parte de las pruebas» y muestran a Spagnuolo «ingresando al domicilio (…) con una mochila al hombro».

Noticias Argentinas