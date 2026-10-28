Una laguna revivió en la Patagonia después de 12 años y Jacobacci invita a viajar para descubrir su encanto

La laguna Carrilaufquen recuperó el agua después de 12 años y volvió a atraer a cientos de flamencos rosados.

Después de 12 años, el agua volvió a cubrir parte de la laguna Carrilaufquen, cerca de Ingeniero Jacobacci, en la Región Sur de Río Negro. Sobre la superficie reaparecieron los reflejos del cielo y, entre ellos, cientos de flamencos rosados que encontraron en este ambiente un lugar para alimentarse y descansar. Las imágenes del paisaje renovado despertaron la sorpresa de los vecinos y las ganas de conocer un rincón de la estepa que recuperó parte de su antiguo esplendor.

«Se recupera el primer Parque Público de la provincia de Río Negro, creado por ley N.º 82, en 1959. ¡Qué maravilla poder verte! Y que nuevas generaciones vean tu magnitud y puedan conocerte», publicaron desde la página de Turismo de Ingeniero Jacobacci. El mensaje acompaña una escena que contrasta con los años en los que la falta de agua transformó la laguna y dejó al descubierto buena parte de su suelo.

La recuperación del espejo de agua vuelve a poner en primer plano uno de los paisajes característicos de esta zona de la Patagonia. Los flamencos, con su plumaje rosado, aportan una postal inesperada en medio de la meseta, donde las distancias, el silencio y la amplitud del horizonte marcan el ritmo del viaje.

La Trochita y la historia ferroviaria de Jacobacci

Ingeniero Jacobacci tiene un atractivo ligado a la historia de la Patagonia: La Trochita, el histórico tren de trocha angosta que durante décadas conectó localidades de la región y se convirtió en uno de los símbolos ferroviarios de Río Negro.

La Trochita es uno de los símbolos de Ingeniero Jacobacci, con su historia ferroviaria y sus centenarias locomotoras a vapor.

La experiencia turística propone viajar a bordo de una formación centenaria, con locomotora a vapor y vagones que conservan parte de su historia. El recorrido rionegrino tiene como punto de partida la estación de Ingeniero Jacobacci y contempla un trayecto de unos 15 kilómetros hasta Empalme 648, donde se ofrece la posibilidad de disfrutar de un almuerzo con sabores de la estepa. Después, los pasajeros emprenden el regreso a la estación.

Importante para quienes quieran viajar: la información turística disponible indica que el servicio no está disponible por estos días. Antes de organizar una visita con la intención de subir al tren, conviene consultar con los canales oficiales si hay novedades sobre la reanudación de las salidas.

Un museo para viajar al pasado de la Región Sur

Otra parada para conocer la historia local es el Museo Jorge H. Gerhold, fundado en 1949 a partir de una colección de minerales y piezas arqueológicas reunida por su impulsor. Con el tiempo, el aporte de los vecinos y el crecimiento de la colección dieron forma a un espacio que conserva parte del patrimonio histórico, paleontológico y antropológico de la región.

El Museo Jorge Gerhold conserva piezas arqueológicas, fósiles y objetos que permiten conocer la historia de la Región Sur.

Ubicado sobre la calle Julio A. Roca, el museo cuenta con salas dedicadas a distintos períodos de la historia natural y humana. Entre sus piezas hay materiales arqueológicos, restos fósiles, huevos de dinosaurios, troncos y hojas petrificadas, además de objetos vinculados con la vida de los primeros pobladores y la llegada del ferrocarril.

El recorrido permite acercarse a la evolución de la sociedad local y a los ambientes que existieron en esta parte de la Patagonia hace millones de años. También reúne vestigios de las culturas mapuche y tehuelche, como tejidos, instrumentos de caza, vasijas, morteros y una canoa elaborada a partir de un tronco. La colección ofrece una oportunidad para comprender la relación entre el territorio, sus habitantes y las distintas etapas de su historia.

Cabalgatas, caminatas y vida rural en la estepa

Para quienes prefieren conocer el paisaje al aire libre, los alrededores de Jacobacci ofrecen alternativas de turismo aventura y rural. Las propuestas incluyen cabalgatas, trekking, caminatas interpretativas y recorridos para observar la flora y la fauna autóctonas, con la posibilidad de descubrir la inmensidad de la meseta desde otra perspectiva.

Las cabalgatas y caminatas permiten descubrir los paisajes y la fauna autóctona de la estepa patagónica.

También hay establecimientos rurales que reciben visitantes para compartir jornadas de campo y conocer las actividades tradicionales de la Región Sur. El circuito de la lana, las técnicas de esquila, las artesanías y las costumbres de las familias ganaderas forman parte de estas experiencias, que permiten acercarse a una forma de vida estrechamente ligada a las condiciones de la estepa.

Entre las opciones se encuentran los establecimientos Yuquiche, Don José y Mallín Grande, con propuestas que incluyen paseos en bicicleta, cabalgatas, travesías y gastronomía casera. Según el lugar, también se organizan campamentos, avistaje de aves y comidas típicas. Es recomendable consultar previamente por disponibilidad, servicios, tarifas y requisitos para participar de cada actividad.

Una fiesta para conocer las tradiciones rionegrinas

La identidad de Ingeniero Jacobacci también se expresa en la Fiesta Provincial del Michay, que se celebra cada febrero y convoca a visitantes de distintos puntos de la región. La celebración comenzó en 1985 y busca poner en valor las tradiciones, la cultura y el encuentro comunitario.

El michay es un arbusto característico de la estepa patagónica cuyo fruto se utiliza para elaborar dulces y licores. Históricamente, la planta también tuvo otros usos: la madera servía como leña y las raíces se aprovechaban para teñir lanas y prendas. Su presencia en la vida cotidiana de los pueblos originarios explica el vínculo entre esta especie y la identidad regional.

1. La Fiesta Provincial del Michay se celebra cada febrero y reúne tradiciones, gastronomía y expresiones culturales de la Región Sur de Río Negro.

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