El operativo del FBI contra Claudio «Chiqui» Tapia fue el verdadero motivo por el que se retrasó la llegada de la Selección

Lo que se anunció inicialmente como una demora lógistica de la delegación argentina tuvo un trasfondo judicial de máxima tensión. La demora en el despegue del vuelo que traía de regreso al plantel de la Selección Argentina no se debió a un problema de itinerario ni a un contratiempo en la pista del aeropuerto JFK de Nueva York: el motivo central fue un operativo sorpresa del FBI enfocado en el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.

Agentes federales de Estados Unidos retuvieron al dirigente en la terminal aérea para incautarle sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en el marco de la causa que investiga la estructura financiera internacional de la entidad.

Dos horas de requisa sobre la pista: qué pasaba en el interior del avión que traía a la Selección a Argentina

El charter que debía transportar al plantel estaba programado para despegar exactamente a las 6:00. Sin embargo, la irrupción de las autoridades estadounidenses paralizó el embarque y obligó a reprogramar la salida.

La requisa: los efectivos notificaron a Tapia e inmediatamente procedieron al secuestro de su material tecnológico y el de otros directivos.

los efectivos notificaron a Tapia e inmediatamente procedieron al secuestro de su material tecnológico y el de otros directivos. La partida: tras más de dos horas de gestiones y con los dispositivos bajo custodia judicial, la aeronave recién obtuvo autorización para carretear a las 8:15 .

tras más de dos horas de gestiones y con los dispositivos bajo custodia judicial, la aeronave recién obtuvo autorización para carretear a las . El impacto en Buenos Aires: el procedimiento en Nueva York retrasó en cadena la llegada de la delegación a Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban para recibir al equipo.

La demora obligó a los futbolistas de la Selección a permanecer dentro del charter mientras se realizaba el secuestro del material tecnológico de la dirigencia.

La interceptación en el aeropuerto neoyorquino fue la antesala de un paso formal en los tribunales norteamericanos. Tapia recibió en mano una notificación para presentarse a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida el próximo 30 de julio.

La citación de la Justicia estadounidense se extiende a otros nombres clave de la estructura financiera externa:

Pablo Toviggino: tesorero de la AFA.

tesorero de la AFA. Javier Faroni: titular de la firma TourProdEnter LLC , la sociedad bajo la lupa por administrar más de USD 300 millones en cuentas de EE. UU.

titular de la firma , la sociedad bajo la lupa por administrar más de en cuentas de EE. UU. Diego Lucero: dirigente señalado en la investigación de los contratos comerciales.

La retención de los equipos de comunicación busca preservar chats, correos y archivos digitales que los fiscales federales cruzarán con las transferencias bancarias detectadas hacia empresas «pantalla». Mientras el plantel descansa en el país, el sorpresivo operativo en Nueva York dejó en claro que la causa en Estados Unidos acaba de subir de nivel.

Con información de Infobae.