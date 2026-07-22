El FBI interceptó a Claudio «Chiqui» Tapia en Nueva York: lo citó a declarar en Estados Unidos e incautó celulares de la AFA

Minutos antes de abordar el vuelo de regreso a Buenos Aires, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, fue abordado y retenido en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York por efectivos del FBI.

El operativo sorpresa interrumpió el itinerario de la delegación nacional y derivó en la incautación de los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de Tapia y otros altos directivos. Por el procedimiento, el avión, que debía despegar a las 6:00, recién obtuvo la autorización para salir pasadas las 8:15, lo que retrasó la llegada del plantel subcampeón del mundo al aeropuerto de Ezeiza.

Según reveló una investigación de Infobae, la maniobra del FBI se dio en el marco de una causa penal por la estructura financiera internacional de la AFA. En los documentos judiciales se confirmó que Tapia fue citado formalmente a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el próximo 30 de julio.

Claudio Tapia fue interceptado por el FBI en Nueva York: detienen celulares de la AFA

La notificación judicial que le entregaron en mano a Tapia no lo alcanza únicamente a él. El tribunal norteamericano extendió las citaciones a la cúpula de la calle Viamonte y a sus operadores financieros externos:

Pablo Toviggino: el tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia.

el tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. Javier Faroni: el empresario teatral y titular de la firma TourProdEnter LLC , la sociedad radicada en Florida bajo la lupa por presunto lavado de dinero y la retención de comisiones.

el empresario teatral y titular de la firma , la sociedad radicada en Florida bajo la lupa por presunto lavado de dinero y la retención de comisiones. Diego Lucero: dirigente señalado en el entramado de la administración de contratos internacionales.

Todos deberán presentarse a fin de mes en los tribunales estadounidenses para responder por la compleja red de sociedades «fantasma», bienes de lujo y desvío de divisas pertenecientes a los sponsors globales de la Selección.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, citados por el FBI: ¿Qué se espera para la investigación?

El procedimiento de los agentes federales se dio en un clima de desconcierto sobre la pista del aeropuerto neoyorquino. La demora obligó a los futbolistas de la Selección a permanecer dentro del charter mientras se realizaba el secuestro del material tecnológico de la dirigencia.

Un dato que no pasó desapercibido en los pasillos de la AFA es que la figura del equipo, Lionel Messi, no formó parte de ese vuelo.

El capitán viajó un día después en su avión privado rumbo a Rosario para reencontrarse con su familia, quedando completamente al margen del violento episodio que golpeó a la comitiva oficial de Tapia a metros de despegar.

Cuentas «fantasma» y transferencias relámpago: la prueba del FBI tras la pista de los USD 300 millones

La maniobra que derivó en el sorpresivo operativo en el aeropuerto de Nueva York comenzó a gestarse en pleno Mundial. Mientras Claudio «Chiqui» Tapia y la comitiva oficial acompañaban al equipo, tres fiscales federales de Washington y Florida especializados en lavado de activos —Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger— daban los primeros pasos junto al FBI para desarmar la ingeniería financiera externa de la AFA, con operaciones bajo la lupa que superan los 300 millones de dólares.

El punto de inflexión ocurrió en Miami tras una declaración clave de más de dos horas del empresario Guillermo Tofoni. La documentación bancaria obtenida a través de la Justicia estadounidense expuso el rol central de Tourprodenter LLC (la firma de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette) como la «caja colectora» exclusiva de los sponsors y amistosos de la Selección.

El rastro de los fondos reveló una acelerada triangulación a través de cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank —por donde pasaron más de USD 13,5 millones en menos de un año—. El dinero permanecía apenas 24 a 72 horas en esos bancos antes de dispersarse.

Las firmas bajo la lupa del Departamento de Justicia: