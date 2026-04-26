Con la presencia de Javier Milei, Manuel Adorni dará su informe en el Congreso: cuánto tiempo tendrá cada bloque para las preguntas

Con la presencia del presidente Javier Milei confirmada, el oficialismo reveló detalles de cómo estará estructurado el informe de gestión que encabezará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 29 de abril, sesión que estará teñida por las denuncias opositoras por supuesta corrupción del exvocero de la Casa Rosada.

Se conoció que los bloques de preguntas estarán divididas en tres tandas.

Los detalles sobre el informe de gestión de Manuel Adorni en el Congreso

Fuentes de la Presidencia de la Cámara baja djeron que el miércoles tuvo lugar en el salón Delia Parodi del Palacio Legislativo una reunión clave entre el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt, con el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán, en el que acordaron aspectos clave de la organización de la sesión informativa, según informó Noticias Argentinas.

En ese cónclave se decidió en primer lugar que la sesión arrancará temprano, entre las 10 y las 11, y que tendrá una duración estimada de seis horas.

Las fuentes consultadas precisaron que no habrá una reunión previa de Labor Parlamentaria, una decisión que podría generar polémica con la oposición. “La sesión informativa del jefe de Gabinete es una actividad normada por reglamento”, justificaron cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La sesión arrancará con una presentación introductoria de Adorni informando sobre la marcha de la gestión, con una duración aproximada de una hora.

Una vez concluido esa primera parte, se abrirá el juego a los diputados de la oposición, y cada orador tendrá cinco minutos para formular consideraciones y dirigir preguntas al jefe de Gabinete.

“El reglamento establece que el mínimo que puede hablar cada uno es de cinco minutos y lo vamos a establecer como máximo”, puntualizaron.

Los bloques de preguntas estarán divididas en tres tandas: una primera para los nueve bloques menos numerosos (50 minutos), una segunda para los diputados que se anoten de los interbloques Innovación Federal (11 minutos), Unidos (20 minutos) y Fuerzas del Cambio (20 minutos), y una tercera para Unión por la Patria (68 minutos).

Los tiempos asignados a cada fuerza política guarda un sentido de proporcionalidad con el tamaño de los bloques e interbloques.

Al finalizar cada una de esas tandas, Adorni agrupará las preguntas y responderá por un lapso de 20 minutos.

Por último, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, realizará un discurso de cierre, que se presume que será breve y sin preguntas para el ministro coordinador.

El informe verbal de Adorni completará el documento por escrito que Jefatura de Gabinete estará enviando a la Cámara de Diputados en los próximos días, el cual dará respuesta a las 2.000 preguntas presentadas previamente por los diputados de la oposición.

Originalmente eran más de 4.000 preguntas, pero como suele suceder, muchas eran repetidas y Jefatura de Gabinete las fusionó para evitar redundancias.

Noticias Argentinas