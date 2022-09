Rechazan la recusación del juez de la causa de la comunidad Buenuleo

El juez Marcelo Álvarez Melinger continuará al frente de las audiencias por la denuncia por presunta usurpación de la comunidad mapuche Buenuleo de un lote ubicado al pie del cerro Ventana, al sur de Bariloche. El abogado defensor de la comunidad Ezequiel Palavecino presentó un recurso para recusar a Álvarez Melinger que esta mañana fue rechazada por el juez de Juicio Ignacio Pandolfi.

En los próximos minutos, se llevará a cabo la audiencia de control de acusación.

“Es un legajo penal complejo que ha tenido varias aristas, incluso cuestiones no resueltas de planteos de nulidad. Interpuse este recurso que es la recusación. El juez violenta el ejercicio del debido proceso. Lo que hizo fue no escuchar. Ese fue motivo del primer agravio”, argumentó Palavecino al comienzo de la audiencia.

Mencionó también que intentó pedir la suspensión de una audiencia por la muerte de un familiar y que esta solicitud no fue tenida en cuenta por el juez. “La defensa no estaba en condiciones de ejercer el rol y no me encontraba en la ciudad. Estaba a 1.600 kilómetros”, se justificó.

Para la fiscalía, no hay parcialidad por parte del juez Álvarez Melinger. Foto: Marcelo Martínez

En sus planteos, aseguró que “el juez debe ser imparcial y debe velar por las garantías constitucionales. Debe escuchar a las partes y esta parte tiene la sensación de que no la escucharon. Presenté un recurso y lo rechazaron. Pedí una prórroga por no poder ejercer la defensa y la rechazaron” y dijo que “se vulneran las garantías constitucionales, el debido proceso”.

Pandolfi procedió a leer el escrito presentado por Álvarez Melinger ayer en relación a su recusación como juez. “Funda esa recusación con la denegatoria del recurso de revocatoria. La presentación es extemporánea. El segundo motivo es el fallecimiento de su núcleo familiar. No se acreditó el grado de parentesco de la persona fallecida”, leyó. Y consideró que “la diferencia de opinión no tiene sustento para alegar parcialidad. No hay argumentos serios de parcialidad. Rechazo la recusación”.

La fiscal Jefe Betiana Cendon, al igual que el abogado querellante Alejandro Pschunder, adhirió al planteo de Álvarez Melinger. Cuestionó que las audiencias de control de acusación vienen suspendiéndose desde el primero de agosto. “Solo se trata de dilatar la decisión para elevar la causa a juicio. Hay recusaciones, denuncias en el Consejo de la Magistratura. Durante cuatro horas, se escuchó a la defensa. Llevamos cinco audiencias y seguimos intentando terminar una audiencia de control de acusación”, advirtió Cendon.

Pschunder consideró que no se han fundado los motivos de parcialidad del juez y aseguró que se trata de “un intento más de dilatar el proceso porque están buscando la prescripción a fuerza de presentar excusas constantes: ceremonias, enfermedades, nieve”. Planteó también que “siempre hay problemas para que no se haga la audiencia y revictimizarse. Si tanto piden justicia, ¿qué mejor que hacer la audiencia y vayan a juicio y ahí demuestren su inocencia?”.

Finalmente, Pandolfi advirtió que “es una causa penal que genera cierta conmoción social, pero el juez no puede ser recusado a partir de sus decisiones porque en ese sentido existen mecanismos de impugnación para determinar si sus posiciones están ajustadas a derecho o pecan de imparcialidad”.

Pandolfi entendió que los dos motivos que argumentó Palavecino para recusar al juez “tiene que ver con decisiones propias de Álvarez Melinger. No son argumentos de peso suficiente para entender que hay parcialidad. Mas allá de entender los argumentos vertidos por Palavecino, no tienen suficiente peso. Rechazo los mismos”.

