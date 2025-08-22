Rechazaron la prisión domiciliaria a una mujer acusada de instigar el homicidio de una fiscal en Plaza Huincul

La mujer que está acusada de instigar a un homicidio de una fiscal de Cutral Co y por microtráfico de estupefacientes permanecerá en prisión preventiva. Así lo resolvió el tribunal de Impugnación al que recurrió la defensa particular de la imputada. Sin embargo, deberá permanecer en la unidad de Detención N° 16 de Neuquén.

Las juezas Florencia Martini y Liliana Deiub; y el juez Andrés Repetto resolvieron confirmar la prisión preventiva para Suyai Contreras, medida que dispuso el juez de Garantías, Lisandro Borgonovo cuando le formularon los cargos.

La imputada tiene prisión preventiva y se encuentra en la unidad de Detención N° 16 de Neuquén. La defensa particular de la acusada había pedido que acceda a la prisión domiciliaria porque tiene a su cargo un niño menor de cuatro años, con discapacidad.

Un tribunal de Revisión conformado por las juezas Laura Barbé, Mirta Ojeda y el juez Ignacio Pombo ya había sostenido la prisión preventiva, en una decisión adoptada el pasado 13 de este mes. La fiscalía sigue la investigación en dos causas. La primera fue por microtráfico de estupefacientes y en ese caso, se dispuso la prisión domiciliaria.

Sin embargo, cuando luego se conocieron las escuchas telefónicas en las que se detectó que Contreras planificada el homicidio de la fiscal Mayra Febrer, se la acusó y se dictó la prisión preventiva.

Este último tribunal confirmó que lo resuelto en las dos instancias anteriores, se encontraba debidamente fundamentado por lo cual rechazó el planteo de la defensa y confirmó la prisión preventiva de la mujer.

Instigación a cometer el homicidio contra una funcionaria judicial

Una de las causas que recae sobre Contreras es la de instigar a cometer homicidio. Cuando se hizo la formulación de cargos en junio pasado, la fiscalía describió que la mujer, se contactó con personas y les encargó: «ejecutar el homicidio de la fiscal Mayra Febrer toda vez que, en razón de su cargo y como fiscal del caso, la investiga (a Contreras) y le ha formulado cargos por abuso de armas y por homicidio agravado de arma de fuego como instigadora» de Javier Charpentier.

El asistente letrado Federico Cuneo en esa audiencia detalló que para Contreras ofreció una ametralladora, una pickup Ford Ranger y una suma de dinero para consumar el homicidio.

Así resulta de las escuchas telefónicas y de otros testimonios que sumó la investigación en el momento de formular los cargos. Se le atribuyó el delito de homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria, en razón de cargo y función, en grado de tentativa y en calidad de instigadora.