Tres jóvenes intentaron matar a otro a la salida de un boliche en Roca: dos seguirán detenidos y otro con domiciliaria

La Justicia de Río Negro resolvió mantener las medidas cautelares sobre tres imputados por el intento de homicidio agravado de un adolescente ocurrido el pasado 16 de junio, a la salida de un local bailable en Roca. El hecho, calificado por la Fiscalía como “de extrema violencia y con riesgo procesal vigente”, continúa en etapa de investigación.

Durante la audiencia, celebrada en el marco del proceso judicial, la jueza de Garantías aceptó la solicitud del Ministerio Público Fiscal y prorrogó las medidas para asegurar la continuidad de la causa. La decisión se basó en la necesidad de preservar testimonios claves y resguardar a la víctima, quien aún no pudo declarar debido al temor de su familia.

La decisión judicial y las medidas impuestas

Uno de los imputados deberá cumplir prisión domiciliaria con un dispositivo electrónico y sólo podrá salir de su vivienda para asistir al establecimiento educativo. Además, la jueza dispuso la prohibición de contacto con testigos y la imposibilidad de realizar publicaciones en redes sociales vinculadas al caso.

Para los otros dos acusados, la magistrada ratificó la prisión preventiva, rechazando los pedidos de las defensas que solicitaron morigerar las condiciones. De este modo, ambos continuarán privados de su libertad mientras avanza la investigación.

Los argumentos de la fiscalía

La fiscal del caso sostuvo que el ataque fue de suma «gravedad» y que el riesgo de entorpecimiento a la investigación “permanece vigente”. En la audiencia, explicó que aún restan pruebas por producir y destacó el temor que sienten las familias de los testigos: “Necesitamos garantizar su seguridad para que puedan declarar en Cámara Gesell”.

También señaló que “en uno de los allanamientos se secuestró un celular que está siendo peritado por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel)”, y que “las prendas de vestir de los imputados fueron analizadas por el Gabinete de Criminalística para obtener rastros biológicos”.

“Todas estas evidencias son vitales para solicitar el control de acusación y continuar con el avance de este legajo”, agregó la representante del Ministerio Público.

La posición de la querella y las defensas

El abogado de la familia del adolescente víctima adhirió al pedido de la fiscalía y remarcó la importancia de mantener las medidas vigentes “para preservar los testimonios y que los testigos lleguen al juicio sin presiones ni temores”.

En contraposición, las defensas particulares y públicas solicitaron la libertad de los imputados o, de manera subsidiaria, la prisión preventiva domiciliaria con monitoreo electrónico. Argumentaron que los acusados no entorpecerían la investigación. No obstante, la jueza rechazó los planteos y confirmó la continuidad de las medidas.

Cómo ocurrió el hecho investigado

Según la acusación fiscal, el ataque tuvo lugar el 16 de junio alrededor de las 6:10 de la madrugada, en la esquina de Avenida Roca y Tres Arroyos. Los cuatro acusados, entre ellos un menor de edad, habrían actuado con un plan común y una división de tareas preestablecida.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, interceptaron a la víctima cuando salía de un local bailable, la rodearon y comenzaron a insultarla. Luego, uno de ellos la golpeó en la cabeza con un pedazo de escombro, provocando que se desplomara. Mientras yacía en el suelo, los agresores continuaron golpeándola en la cabeza con la aparente intención de matarla.

El ataque fue interrumpido por la intervención de una transeúnte y del personal de seguridad del local, quienes lograron alejar a los agresores y asistir al adolescente. La rápida reacción evitó que el hecho tuviera un desenlace fatal.

Calificación legal y restricciones de acceso

Los tres mayores fueron imputados como coautores de “tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de un menor de edad”. En tanto, el adolescente fue acusado del mismo delito en calidad de partícipe.

Por tratarse de una causa que involucra a un menor víctima y a un imputado menor de edad, la jueza dispuso que la audiencia fuera de acceso restringido a los medios de comunicación, conforme al Código Procesal Penal y los lineamientos de Unicef. “La información será comunicada oficialmente por las áreas institucionales del Ministerio Público y de la Judicatura”, recordó la magistrada.