Violencia de género: le prohibieron ingresar a una ciudad de Río Negro tras golpear a su expareja

Un hombre de 35 años fue acusado por la Justicia de Río Negro de irrumpir en la casa de su expareja en Fernández Oro y agredirla físicamente luego de enterarse de que había sido denunciado por violencia familiar. Como medida cautelar, se le prohibió ingresar a la localidad por al menos cuatro meses.

La decisión se tomó durante una audiencia realizada en Cipolletti, donde la Fiscalía formuló cargos por violación de domicilio, lesiones leves agravadas y desobediencia judicial. El hecho ocurrió el pasado 7 de octubre en una vivienda del barrio Loteo Social 3, donde reside la mujer junto a sus tres hijos.

La audiencia y los delitos imputados

Durante la audiencia, la fiscal del caso describió los hechos ocurridos en horas de la madrugada. Según la acusación, el imputado ingresó por la fuerza a la vivienda tras patear la puerta principal. Una vez adentro, interceptó a la víctima en la cocina y, sin mediar palabra, comenzó a golpearla mientras la increpaba por haberlo denunciado.

La agresión dejó a la mujer con una herida superficial en la frente de aproximadamente 0,3 centímetros, además de otros golpes que, según los informes médicos iniciales, fueron de carácter leve.

La representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el ataque se produjo un día después de que la jueza de Paz dictara una orden judicial de prohibición de acercamiento, la cual el acusado desobedeció deliberadamente. Por ese motivo, se ordenó su inmediata detención.

Las medidas impuestas por la justicia

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria. También dispuso una serie de medidas cautelares solicitadas por la fiscalía: prohibición de contacto con la víctima, presentación quincenal en la comisaría de San Patricio del Chañar —donde fijó domicilio— y la prohibición expresa de ingresar a Fernández Oro.

“Usted desobedeció la orden de otro juez y tomó represalia con la denunciante. En el marco de un proceso penal, esto es grave”, le advirtió la magistrada durante la audiencia, remarcando la gravedad de los hechos.

El defensor oficial, por su parte, manifestó que no se oponía a la formulación de cargos ni a la calificación legal, aunque adelantó que podría cuestionar en el futuro la medida de restricción territorial impuesta.

Un caso de violencia de género bajo investigación

La Fiscalía destacó que el caso se enmarca en un contexto de violencia de género, con antecedentes previos de denuncias por parte de la víctima. En su resolución, la jueza subrayó la necesidad de garantizar la seguridad de la mujer y sus hijos, y de impedir cualquier posibilidad de nuevo contacto con el agresor.

El Ministerio Público Fiscal continuará con las pericias médicas, la toma de declaraciones y otras diligencias para completar la investigación. La expectativa de pena, en caso de ser hallado culpable, podría incluir prisión efectiva dada la acumulación de delitos y la desobediencia a una orden judicial.

Con la prohibición de ingreso a Fernández Oro, las autoridades buscan resguardar a la víctima durante el desarrollo del proceso y evitar nuevas situaciones de violencia o intimidación.