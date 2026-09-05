La Policía de Río Negro halló 5 kilos de cocaína ocultos en un auto: la banda narco operaba entre Bariloche y el Alto Valle

La policía de Río Negro y el perro detector “Máximo” dieron con la sustancia dentro del vehículo (Foto: Policía de Río Negro)

La policía de Río Negro informó que el Operativo “Audi” cumplió con el objetivo del secuestro de un importante cargamento de sustancias ilícitas, armas y vehículos vinculados al traslado y venta de drogas en la zona.

En poco más de un año, se realizaron allanamientos en Allen y domicilios en Roca, donde se incautaron teléfonos y otros elementos de interés para la causa. La operación consiguió dar con un punto clave en la venta de drogas y posteriormente en uno de los vehículos que se utilizaba para el traslado en la provincia.

En su totalidad, las tareas derivaron en el secuestro de 7,169 kilos de cocaína y 1,165 kilos de marihuana.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck destacó el resultado el trabajo de la Policía provincial, el ministerio de Seguridad y Justicia, junto a la Justicia Federal: «No vamos a retroceder ni a mirar para otro lado, vamos a perseguir a las bandas, desarticular sus estructuras y usar todas las herramientas del Estado para sacar la droga de nuestras calles” afirmó.

Cómo fue el operativo policial antidrogas en Río Negro

La tarea de investigación comenzó a mediados de 2025 donde se rastreó la ruta de llegada de cocaína entre la región del Alto Valle y el suroeste de la provincia. El grupo de inteligencia logró reconstruir la estructura y determinar distintos roles, desde el abastecimiento y traslado hasta la distribución de la droga.

El primer operativo tuvo origen en mayo, cuando se realizaron 9 allanamientos simultáneos: 8 en Allen y 1 en Bariloche. En esos procedimientos se secuestraron:

1,6 kilos de cocaína

1,1 kilos de marihuana

A rmas de fuego

Vehículos

Dinero en efectivo

Teléfonos celulares.

Foto: Policía de Río Negro

A partir del análisis de los teléfonos secuestrados, la policía tuvo la sospecha que uno de los vehículos incautados podía tener un compartimiento oculto. Según informaron las autoridades, la droga estaba escondida en un compartimiento especialmente acondicionado debajo de la luneta trasera.

Dentro de la carrocería, se encontraron 5 paquetes con un total de 5,499 kilos de cocaína, cubiertos con grasa roja, papel carbónico y cinta de embalar para dificultar su detección. Para dar con el paradero, los oficiales operaron con tecnología especializada y la intervención del perro detector “Máximo”.