Reforma procesal federal en Neuquén y Río Negro: «tiene que existir mucha voluntad política»

Con una amplia participación presencial y por Zoom, comenzaron este miércoles las jornadas para debatir el nuevo Código Procesal Penal Federal, que entrará en vigencia en una fecha próxima. El sistema ya se aplica en la justicia provincial de Neuquén y Río Negro, ahora el gobierno nacional tomó la decisión de aplicarlo en la justicia federal.

En la apertura de las jornadas, que se realizan en la sede de AMUC, el juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Alejandro Cabral, se refirió al «miedo al cambio» porque «es más cómodo estar en lo que se conoce».

Valoró que el nuevo sistema procesal «es sumamente simple», y enumeró: «desformaliza, se suprime el expediente, es muy transparente y permite resolver en tiempo oportuno».

«Hoy la justicia tarda 10, 20 años. Eso no resuelve ningún conflicto, genera nuevos», continuó. «El conflicto hay que resolverlo en tiempo oportuno».

Respecto del rol del juez o jueza, destacó que «sólo tienen que escuchar a las partes -fiscalía y defensa- y dictar el fallo. La Oficina Judicial hace el apoyo logístico» y se ocupa de las cuestiones administrativas.

Sobre este punto, la jueza de Garantías Leticia Lorenzo, expositora en las jornadas, dijo que «yo puedo tener toda la voluntad de hacer las audiencias con el nuevo Código, pero si los organismos que gobiernan no me proveen de un espacio físico y la tecnología necesaria, no voy a poder hacerlas».

Por eso, señaló que «tiene que haber mucha voluntad política» para que los cambios se hagan efectivos.

La reforma procesal penal introduce el sistema acusatorio (la investigación queda a cargo de la fiscalía) y adversarial (los litigios se resuelven en audiencias orales y públicas, ya no hay más expediente escrito).

Busamia, Cabral, Palazzani, en la primera fila. (Cecilia Maletti)

Esto otorga agilidad y transparencia al sistema. Otro punto fundamental es que se fijan plazos perentorios, lo cual evita que las causas se prolonguen en el tiempo.

El fiscal federal Miguel Palazzani abogó por su parte para que el cambio no quede reducido a que “los mismos de siempre terminen presos, sólo que más rápido”.

Palazzani, Cabral y la fiscal Luisina Tiscornia son organizadores de las jornadas.

En el cierre de la primera jornada, la fiscal del caso María Eugenia Titanti habló sobre la experiencia del Ministerio Público Fiscal de Neuquén en los diez años que lleva de vigencia el Código Procesal provincial.

Entre quienes asistieron de manera presencial figuran el vocal Germán Busamia; el juez del Tribunal de Impugnación Richard Trincheri; la fiscal general interina de Roca, María Claudia Frezzini, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, la fiscal federal de Neuquén Cristina Beute y el defensor federal Pablo Matkovic.