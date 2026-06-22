Revelan audios y piden la indagatoria de José Luis Espert por lavado de dinero del narcotráfico

José Luis Espert complicado por los mensajes de WhatsApp: la imputación se apoya en documentos bancarios y escuchas a sus contadores donde planificaban "no mostrar nada" ante el fisco. (Foto: Clarín Fotografía)

La situación judicial del exdiputado libertario José Luis Espert sumó un capítulo crítico en los tribunales federales. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó formalmente su declaración indagatoria tras acusarlo de encabezar una maniobra de lavado de activos por un monto inicial de 200.000 dólares, originados en una organización criminal internacional con nexos con el narcotráfico.

Según el dictamen replicado por Hernán Cappiello en La Nación, la fiscalía de San Isidro determinó que el contrato de prestación de servicios con una firma minera de Guatemala presentado por el economista constituye una simulación absoluta, diseñada con el único fin de otorgar apariencia lícita a los fondos. La solicitud de indagatoria alcanza también a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, y a la firma Varianza SA, constituida junto a la esposa del exlegislador.

La ruta del dinero: cómo los fondos terminaron en autos de lujo y un fideicomiso en la playa

La reconstrucción penal detalla el ingreso de las divisas al circuito económico formal a través de una cuenta espejo en Estados Unidos no declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El fiscal encuadró el mecanismo en las tres etapas típicas del delito de lavado:

Colocación: El 22 de enero de 2020 se acreditaron los US$200.000 en una cuenta de Espert en el Morgan Stanley, transferidos por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc. Esta firma pertenecía a Debra Lynn Mercer-Erwin , socia del argentino Federico “Fred” Machado , ambos condenados en Texas por fraude y lavado de dinero derivado del contrabando de estupefacientes.





El 22 de enero de 2020 se acreditaron los en una cuenta de Espert en el Morgan Stanley, transferidos por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc. Esta firma pertenecía a , socia del argentino , ambos condenados en Texas por fraude y lavado de dinero derivado del contrabando de estupefacientes. Estratificación: Apenas seis semanas después, el imputado ordenó el desvío de US$50.000 hacia una cuenta local del banco BBVA, iniciando un proceso de triangulación y giros de divisas en efectivo para borrar el rastro del origen.





Apenas seis semanas después, el imputado ordenó el desvío de hacia una cuenta local del banco BBVA, iniciando un proceso de triangulación y giros de divisas en efectivo para borrar el rastro del origen. Integración: Con los fondos introducidos en el mercado, se ejecutó la compra de un BMW M240i (luego vendido para adquirir un Lexus RX 350 por valor de US$130.000) y la suscripción de una unidad funcional en el Fideicomiso Costa Dunas, ubicado en el exclusivo balneario de Costa Esmeralda, por más de 203 millones de pesos de la época.

Un viaje que nunca existió: las pruebas que desarman la coartada de la asesoría minera

Para la Justicia, las pruebas recolectadas tras los allanamientos a los asesores contables sepultaron la coartada de la asesoría minera. El dictamen detalla que Espert nunca viajó a Guatemala, no contrató especialistas del sector ni emitió facturas de exportación. Los archivos digitales hallados en su domicilio consistían únicamente en información pública que puede descargarse de páginas web estatales del país centroamericano.

Además, los registros migratorios oficiales demostraron que el propio «Fred» Machado —cuya extradición a los Estados Unidos fue confirmada por la Corte Suprema argentina el 7 de octubre de 2025— se encontraba en Buenos Aires el mismo día en que el documento simulaba haber sido firmado en la ciudad de Guatemala.

La orden de «no mostrar nada»: los mensajes de WhatsApp que complican a los contadores

La imputación del Ministerio Público Fiscal se apoya fuertemente en el contenido de los teléfonos secuestrados a los contadores de la estructura. De acuerdo con los chats y planillas de cálculo recuperadas, tras la detención de Machado en abril de 2021, los asesores de Espert analizaron alternativas impositivas que iban desde declarar el dinero como «liberalidad» hasta la opción que finalmente ejecutaron: «no mostrar nada» en las declaraciones juradas oficiales.

En uno de los audios de WhatsApp fechados en junio de 2021, se registra al propio exlegislador coordinando con sus contadores para que los honorarios se paguen de una forma que «no vuelva a descuajeringar todos los números que estamos ahora encaminando de a poco», haciendo alusión directa a las maniobras que realizaban para intentar blanquear sus índices de consumo interno frente al fisco.

El juez federal Lino Mirabelli deberá evaluar ahora el requerimiento de la fiscalía de San Isidro para fijar la fecha de las declaraciones indagatorias de todos los civiles y profesionales involucrados en la causa.

Con información de La Nación.