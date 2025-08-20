Detuvieron en Cipolletti a la mujer acusada de chocar y matar a una motociclista en la Ruta 7. Foto: Florencia Salto

La Policía detuvo en Cipolletti este miércoles a la joven imputada por el choque que le costó la vida a la motociclista Elizabeth Martínez, sobre la Ruta 7. La medida fue solicitada por la fiscal de Neuquén, Guadalupe Inaudi, tras considerar que se incrementaron los riesgos procesales desde la formulación de cargos.

La captura fue posible gracias a la investigación de la División Tránsito Centenario, que permitió ubicar a la acusada en un domicilio de la ciudad rionegrina. Ahora, la Justicia de Río Negro deberá definir la extradición para que comparezca ante los tribunales neuquinos. El plazo máximo para concretar el traslado es de diez días.

El caso de Elizabeth Martínez

El hecho ocurrió el 1 de agosto sobre la Ruta Provincial N° 7, en Centenario. Según la imputación, la conductora cruzó un semáforo en rojo y embistió a Martínez, quien circulaba en motocicleta. La víctima murió en el lugar.

Durante la audiencia en Ciudad Judicial, la fiscal Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry le atribuyeron a la mujer el delito de homicidio culposo agravado, al considerar que manejaba de manera imprudente, sin estar habilitada, y que tras el impacto huyó sin auxiliar a la víctima. Además, remarcaron que actuó con culpa temeraria.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó testimonios de testigos y el informe preliminar de la autopsia, mientras se aguardan pericias toxicológicas y accidentológicas. Como medidas cautelares, el juez Raúl Aufranc le prohibió conducir y le impuso presentaciones semanales en una comisaría por seis meses. El plazo de investigación se fijó en cuatro meses.

El grave antecedente con un hijo

La mujer imputada ya había protagonizado otro siniestro grave el 27 de junio de 2024, también en la Ruta Provincial N° 7, cerca del ex peaje de Centenario. En aquella ocasión, viajaba con su hijo de un año, perdió el control del auto y chocó contra una rotonda y un poste de alumbrado.

El niño resultó gravemente herido con politraumatismos y fracturas, aunque en un primer momento el MPF informó erróneamente que había muerto. Luego aclaró que, a pesar de las lesiones, sobrevivió al impacto.

Las pericias establecieron que la mujer conducía a 91,4 km/h, bajo los efectos del alcohol —ella misma admitió haber consumido vodka—, sin cinturón de seguridad y con la silla infantil mal instalada. Sin embargo, la Justicia no avanzó penalmente contra ella y aplicó el criterio de “pena natural”, al considerar que las lesiones sufridas por su hijo eran un castigo suficiente.

Nuevo episodio y tensión vecinal

Días antes de su detención, la mujer fue identificada en Centenario mientras viajaba como acompañante en un auto conducido por un hombre alcoholizado.

El episodio desató la indignación de vecinos, quienes la reconocieron y la agredieron, reclamándole tanto la reciente muerte de Martínez como el accidente en el que resultó herido su hijo.