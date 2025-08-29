Revocan prisión domiciliaria a la acusada por matar en Senillosa: la resolución no tuvo perspectiva de género

Un tribunal de revisión, integrado por las juezas Carina Álvarez, Carolina García y Natalia Pelosso, revocó este jueves la prisión domiciliaria que el juez de garantías Lucas Yancarelli había otorgado el lunes a una mujer acusada de matar a su pareja en Senillosa la semana pasada.

La medida había sido cuestionada por la defensa, que calificó la resolución de “carente de toda perspectiva de género” y contradictoria.

El hecho por el que está imputada

El caso ocurrió el 19 de agosto, entre las 21:20 y las 21:40, en la vivienda que la pareja compartía con sus tres hijos menores. Tras una discusión, la mujer apuñaló a la víctima en el pecho. Luego ambos salieron al patio delantero y minutos más tarde el hombre cayó en la vía pública. Vecinos lo auxiliaron y personal de salud lo trasladó al hospital regional, aunque falleció en el trayecto.

La asistente letrada Carolina Gutiérrez imputó a la mujer por homicidio agravado por el vínculo, en calidad de autora. Durante la audiencia del lunes, la acusada confesó el hecho, pero aseguró que actuó en defensa propia. Señaló que su pareja intentó agredirla con una botella y relató episodios previos de violencia que no había denunciado en Neuquén, aunque sí en Buenos Aires.

Las posturas enfrentadas

La defensa sostuvo que la conducta de la mujer debía considerarse justificada, en un contexto de legítima defensa. Por su parte, la fiscalía solicitó prisión domiciliaria debido a que la imputada es madre de tres niños de 6 meses, 2 y 4 años, y planteó la necesidad de preservar la investigación.

Gutiérrez advirtió que la acusada había dado distintas versiones de lo ocurrido: a la policía le dijo que su pareja había salido y regresado herido; a los vecinos que lo auxiliaron, que se había autoagredido; y en la audiencia, que actuó en defensa propia. También subrayó que algunos elementos de la escena, como el cuchillo, la bacha de la cocina y una pared, habían sido lavados.

“El análisis debe hacerse en el contexto de violencia de género y verificar las denuncias en Buenos Aires, pero por ahora solo contamos con los dichos de la acusada”, expresó la asistente letrada.

El fiscal del caso, Andrés Azar, reconoció que podría tratarse de legítima defensa, aunque aclaró que será objeto de análisis posterior.

Decisión del tribunal

El tribunal avaló la investigación por homicidio agravado por el vínculo y sostuvo que la defensa deberá elaborar una teoría alternativa. Sin embargo, las juezas coincidieron en que no existen riesgos procesales que justifiquen medidas cautelares.

“Más allá de que haya lavado o no el cuchillo, hay una confesión de la señora”, indicó Álvarez, quien descartó riesgo de fuga o de influencia sobre testigos.

De ese modo, concluyeron que la resolución del juez de garantías fue “arbitraria” y revocaron la prisión domiciliaria.

Para resguardar la intimidad de los niños, no se revelan las identidades de la acusada ni de la víctima. La situación de los tres hijos quedó bajo la intervención de la Defensoría de Niñez y Adolescencia.