Detuvieron a la pareja del hombre asesinado en Senillosa: la cronología del crimen según la fiscalía

Una mujer fue detenida por la mañana e imputada esta tarde en Neuquén capital, acusada de haber asesinado a su pareja, Luis Miguel Escudero, en un hecho ocurrido el pasado 19 de agosto en la localidad de Senillosa.



La causa está a cargo de la fiscalía de delitos contra las personas y homicidios, dirigida por Andrés Azar. La imputación fue concretada por la asistente letrada Carolina Gutiérrez.

Cronología del crimen según la fiscalía

De acuerdo con la investigación, el episodio se produjo entre las 21:20 y 21:40 en una vivienda ubicada en Emilio Díaz al 600, donde residían la víctima, la imputada y sus tres hijos de 4, 2 años y un bebé de 6 meses.

Según la fiscalía, en presencia de los menores, la pareja inició una discusión en el sector del living-comedor que rápidamente escaló. En ese contexto, la mujer tomó un cuchillo de gran tamaño y se lo clavó en el pecho a Escudero, quien, según la acusación, no tuvo posibilidad de defensa.

A las 21:37, la pareja salió al patio delantero de la vivienda y segundos más tarde la mujer salió a la calle a pedir auxilio, regresando poco después. A las 21:39, Escudero intentó salir por sus propios medios, pero cayó en la vía pública. Luego fue asistido por vecinos y finalmente por personal médico. El hombre fue trasladado en código rojo al hospital regional, aunque falleció en el trayecto.

Horas después, el cuerpo fue llevado a Neuquén capital, donde se realizó la autopsia judicial.

El estudio médico determinó que Luis Miguel Escudero murió a causa de un traumatismo punzocortante torácico grave, con lesión cardíaca y un sangrado masivo provocado por un arma blanca. La herida fue letal y no dejó oportunidad de vida.

Por el hecho, fiscalía solicitó ayer por la tarde que la mujer sea imputada como autora de homicidio agravado por el vínculo, figura prevista en el artículo 80, inciso 1, del Código Penal, en concordancia con el artículo 45 del mismo cuerpo normativo.

La definición del juez

El juez Lucas Yancarelli, dio por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses.

Por el mismo periodo, la mujer deberá permanecer bajo detención domiciliaria, con un dispositivo electrónico de seguimiento.

Respecto a la vinculación con sus hijos – todos menores- la Defensoría de Niños y Adolescentes determinó que se realizará siempre acompañada.

Los niños estarán bajo la custodia de familiares en tanto la investigación se desarrolla y se logra el esclarecimiento.