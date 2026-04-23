Revocaron la cautelar que ponía freno a la reformal laboral: reestablecieron 83 articulos claves de la ley

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió este jueves devolverle plena operatividad a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. A través de un fallo de la Sala VIII, el tribunal dejó sin efecto la medida cautelar que mantenía frenados 83 artículos de la Ley 27.802, permitiendo que los cambios en el régimen de empleo comiencen a aplicarse de forma inmediata en todo el país.

La resolución, firmada por los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, otorgó «efecto suspensivo» al recurso de apelación del Estado. Esto significa que la suspensión dictada previamente en primera instancia queda sin efecto mientras se analiza el fondo del reclamo de la CGT.

Para los camaristas, no se acreditaron supuestos excepcionales que justifiquen mantener paralizada una norma del Congreso, priorizando así el principio de división de poderes.

Los puntos de la reformal laboral que vuelven a estar vigentes tras la decisión de la Cámara de Trabajo

Con la caída de la cautelar, la Ley 27.802 recupera su operatividad total, impactando directamente en la dinámica diaria del mercado de trabajo. Los ejes centrales que vuelven a regir son:

Indemnizaciones: cambios en el cálculo y la base de las indemnizaciones por despido.

cambios en el cálculo y la base de las indemnizaciones por despido. Modalidades de contratación: nuevas condiciones y formatos en los vínculos laborales.

nuevas condiciones y formatos en los vínculos laborales. Jornada laboral: modificaciones en los esquemas de horas y descansos.

modificaciones en los esquemas de horas y descansos. Derecho sindical: disposiciones sobre representación y cuotas solidarias.

Desde el Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques, defendieron la vigencia de la norma asegurando que busca «reducir la litigiosidad y fomentar el empleo registrado». En la vereda opuesta, la CGT denunció una «regresión en derechos adquiridos» y advirtió que la batalla legal continuará en las instancias superiores.

Aunque el fallo habilita la aplicación de la reforma, la constitucionalidad de la ley aún debe ser resuelta en el expediente principal. Mientras la Justicia del Trabajo analiza el fondo, el Gobierno ya inició gestiones para intentar blindar la norma mediante un «per saltum» ante la Corte Suprema de Justicia. Por el momento, y tras este triunfo jurídico del Ejecutivo, los 83 artículos cuestionados recuperan su fuerza legal en todo el territorio nacional.