Reforma electoral: Javier Milei aceleró su presentación y el oficialismo prepara su estrategia para obtener los votos

El Gobierno de Javier Milei finalmente decidió poner en agenda su proyecto de reforma electoral. Uno de los objetivos del Ejecutivo es reanudar el diálogo con los mandatarios locales.

Además este viernes habrá una reunión de la mesa política en la Casa Rosada. Tendrá entre sus fines acordar qué proyectos se llevarán al Senado o a Diputados.

Negociaciones por la reforma electoral

Según dijeron fuentes de la mesa política, citadas por Infobae, el proyecto de reforma laboral sumaría también la incorporación del casillero que habilita a votar la lista completa en la Boleta Única Papel (BUP) y que se añada como requisito para el alta de afiliciaciones partidarias que haya verificación biométrica.

La presentación de la iniciativa busca además instalar una nueva discusión, y a la vez correr un poco el foco sobre Manuel Adorni, investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito a raíz de sus viajes al exterior y la adquisición de propiedades. También recuerdan que hubo una buena recepción el año pasado la eliminación de las PASO. «Nosotros estamos contentos por cómo está la cuestión electoral, pero consideramos que hay aspectos que simplifican más el momento de la votación y que hacen a un sistema más justo”, expresó una fuente libertaria al medio de Buenos Aires.

En este tablero para preparar lo que será su tratamiento, hay miembros cercanos al Gabiente nacional que resaltan que será clave para materializar un acuerdo con gobernadores para eliminar las PASO. “El Gobierno lo tiene que hacer lo antes posible, porque la fortaleza política la tiene prestada», dicen desde la mesa chica.

Aquí jugara un rol clave el ministro del Interior, Diego Santilli, con una agenda que retome los encuentros con gobernadores. Las últimas fueron por otros temas, entre ellos la Ley de Glaciares.

La definición de si se quitarán o no las PASO será determinante para definir el calendario escolar. Esto hace dudar a varios actores políticos la postura que tomarán. Por lo que se espera intensas negociaciones en estos días con los diferentes bloques.

El mensaje de Javier Milei sobre la reforma electoral

Este miércoles, fue el presidente Javier Milei el que anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso el proyecto de reforma, que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

A través de un mensaje en redes sociales desde Israel, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.