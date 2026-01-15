Revocaron la prisión preventiva de una mujer acusada de apuñalar a otra en Neuquén: quedó en libertad

Un tribunal de revisión de Neuquén resolvió revocar la prisión preventiva que pesaba sobre una mujer acusada por el Ministerio Público Fiscal de apuñalar a otra durante una pelea ocurrida en la vía pública. La decisión se tomó tras un planteo de la defensa, al considerar que no se habían valorado de manera adecuada el contexto del hecho ni parte de la evidencia reunida en las primeras horas de la investigación penal.

Los fundamentos del tribunal

Durante la audiencia realizada este jueves, dos juezas y un juez señalaron que la prisión preventiva, como la medida cautelar más gravosa, no estaba debidamente justificada en el caso concreto. En ese sentido, destacaron la existencia de un testigo presencial que refirió una agresión inicial por parte de quien resultó herida.

También valoraron registros fílmicos analizados por la policía, en los que se observa que ambas mujeres portaban armas blancas al momento de la pelea, lo que aportó un nuevo contexto a la reconstrucción del hecho investigado.

El hecho investigado

Según la acusación fiscal, el episodio ocurrió el 10 de enero alrededor de las 14.30, en inmediaciones de las calles Perticone y Verzegnassi, en la ciudad de Neuquén. Allí, una discusión entre dos mujeres en situación de calle derivó en una pelea.

Durante el enfrentamiento, la imputada habría herido a la otra mujer en la zona costal izquierda con un cuchillo, provocándole una lesión pulmonar que motivó su internación en un centro de salud.

Medidas sustitutivas

El tribunal, integrado por Carolina García, Luciano Hermosilla y Carina Álvarez, resolvió dejar sin efecto la prisión preventiva dictada el 12 de enero y reemplazarla por medidas menos gravosas. Entre ellas, se dispuso la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima y la obligación de presentarse diariamente en la comisaría Segunda, mientras continúa la investigación.