Caso Skanska: condenaron a cinco años de prisión a Julio De Vido y José López

Julio De Vido, uno de los principales acusados entre los ex funcionarios K. Foto: Gentileza.

El Tribunal Oral Federal N° 4 dictó cinco años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y su entonces secretario de Obras Públicas, José López. Se los encontró culpables de cobrar coimas y defraudar al Estado en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, una obra clave de infraestructura energética que golpeó los ingresos nacionales hace casi dos décadas.

Se trata de la resolución de la primera gran causa de corrupción del período kirchnerista. El fallo, dictado por mayoría por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, determinó que existió un esquema de retornos, sobreprecios y facturas truchas para favorecer a la constructora sueca Skanska. Junto a los exfuncionarios, fueron condenadas otras diez personas, entre ellos varios empresarios.

Las claves del fallo histórico

Según el veredícto, la condena implica cinco años de prisión para Julio de Vido (cohecho pasivo y administración fraudulenta) y cinco años para José López por los mismos delitos. Esto se debe a que la Justicia identificó que los desvíos se realizaron sobre los fideicomisos destinados a la ampliación de la red troncal de gasoductos del país.

Ocho exdirectivos de Skanska recibieron penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión. Entre ellos, el máximo responsable regional, Mario Piantoni, y el expresidente de la firma en el país, Gustavo Vago. Los fundamentos completos del fallo se conocerán recién el próximo 22 de septiembre.

Un audio oculto y el 5% de retorno: así funcionaba la matriz

El caso Skanska estuvo a punto de prescribir y quedar en la nada tras un polémico sobreseimiento masivo en 2011. Sin embargo, la clave que revivió el expediente fue una grabación secreta recuperada en un allanamiento a la empresa, validada por la Corte Suprema en 2015.

En ese audio, el gerente comercial de la firma, Javier Azcárate, le confesaba a un auditor interno cómo se digitaban las licitaciones millonarias.

Las frases más contundentes del esquema:

“Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares”.

“Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% al Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos”.

Con el reingreso de esta prueba, el fiscal Carlos Stornelli volteó los sobreseimientos y reactivó la causa que el fiscal de juicio, Abel Córdoba, terminó liderando hasta lograr las condenas actuales.

El prontuario judicial de los exjefes de la obra pública

El fallo impacta de manera diferente en el presente de los dos exfuncionarios clave del área energética y de infraestructura: