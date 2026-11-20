El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó al director nacional de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, pocos días después de una serie de fallas tecnológicas que afectaron servicios informáticos, operaciones aéreas y sistemas de seguridad nacional.

La decisión se conoció este jueves, en medio de las críticas a la administración estadounidense por los problemas registrados en distintas infraestructuras tecnológicas. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Trump designó para el cargo a Kirsten Davies, actual directora de información del Departamento de Defensa. Su nombramiento deberá ser confirmado por el Senado.

Las fallas tecnológicas que afectaron a Microsoft, bancos y vuelos en Estados Unidos

Uno de los episodios más importantes fue una interrupción global de Microsoft que perjudicó a cientos de millones de usuarios. El problema tuvo repercusiones en distintos sectores y se sumó a errores en los sistemas de comunicación que obligaron a suspender vuelos en todo el país.

Las dificultades en el transporte aéreo provocaron alteraciones en cerca de 20.000 vuelos en Estados Unidos. La situación afectó las operaciones de distintas compañías y generó inconvenientes para los pasajeros.

También se registraron problemas en el sector bancario estadounidense. Miles de clientes reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas en línea en varias de las principales entidades financieras del país.

A esos incidentes se sumó la caída de una red interna de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), utilizada para transmitir información de carácter altamente confidencial.

Quién es Sean Cairncross y qué estrategia de ciberseguridad impulsó Trump

Cairncross estaba al frente de la Oficina Nacional de Ciberseguridad desde agosto de 2025. En marzo de este año había presentado una nueva estrategia nacional para el área, que establecía como prioridad el desarrollo de medidas ciberofensivas.

Su salida se produjo luego de los distintos incidentes tecnológicos que afectaron servicios públicos y privados en Estados Unidos.