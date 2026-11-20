Después de varias horas de especulaciones desatadas por sus apariciones sin previo aviso en el puerto de Ushuaia, en el barrio porteño de La Boca y frente a la Plaza de Mayo, finalmente se esclarecieron los motivos y la compañía detrás del paso de Bill Gates por Argentina.

De acuerdo con fuentes vinculadas con su itinerario y reportes publicados por los diarios La Nación y Ámbito Financiero, el empresario estadounidense realiza un viaje estrictamente familiar y turístico de aproximadamente siete días, acompañado por su pareja, Paula Hurd (también conocida por su apellido de soltera, Paula Kalupa), y por su hijo de 27 años, Rory John Gates, sin ninguna agenda oficial ni reuniones de negocios previstas.

Con quiénes vino Bill Gates a Argentina y cómo es su itinerario entre Ushuaia y Buenos Aires

El recorrido de Bill Gates por territorio argentino se desarrolla bajo un estricto hermetismo, y con un operativo de seguridad discreto.

Según reconstruyeron medios nacionales a partir de registros fotográficos y testimonios locales, el itinerario combina dos polos turísticos bien diferenciados:

Su entorno familiar : el cofundador de Microsoft viajó junto a la organizadora de eventos Paula Hurd y su único hijo varón, Rory John Gates —fruto de su anterior matrimonio con Melinda French Gates—, además de un reducido círculo de colaboradores y custodia privada.

: el cofundador de viajó junto a la organizadora de eventos y su único hijo varón, —fruto de su anterior matrimonio con Melinda French Gates—, además de un reducido círculo de colaboradores y custodia privada. Escala austral en Tierra del Fuego : antes de aterrizar en la capital argentina, el grupo visitó Ushuaia , donde el empresario fue fotografiado en la zona portuaria frente al canal Beagle y participó de actividades náuticas. Si bien su paso coincidió con la presencia de embarcaciones de lujo en el puerto fueguino, no existe confirmación oficial de vínculos con esos navíos.

: antes de aterrizar en la capital argentina, el grupo visitó , donde el empresario fue fotografiado en la zona portuaria frente al y participó de actividades náuticas. Si bien su paso coincidió con la presencia de embarcaciones de lujo en el puerto fueguino, no existe confirmación oficial de vínculos con esos navíos. Alojamiento y recorridas en Buenos Aires: ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la familia se instaló en el exclusivo hotel Four Seasons Buenos Aires —cadena en la cual Bill Gates es el principal accionista individual mediante su firma Cascade Investment LLC—, y fue vista almorzando tanto en la zona de Caminito como en el restaurante Nuestro Secreto, desplazándose en vehículos tipo combi para mantener el bajo perfil.

Los antecedentes de Bill Gates en Argentina: de Windows 95 a sus viajes a Ushuaia

La presencia de Bill Gates en Argentina resulta llamativa por la escasa frecuencia con la que visitó el país, a lo largo de las últimas tres décadas:

La gira tecnológica de 1995: su primer desembarco de alto impacto ocurrió hace más de treinta años, cuando llegó a Buenos Aires como director ejecutivo de Microsoft para encabezar el lanzamiento regional de Windows 95. El paso discreto de 2007: casi dos décadas atrás, en febrero de 2007, el magnate tecnológico realizó una escala reservada en Ushuaia como punto de partida hacia una expedición privada en la Antártida.

A diferencia de lo sucedido meses atrás con otros referentes tecnológicos estadounidenses, como el inversor Peter Thiel, quien mantuvo reuniones oficiales y adquirió activos inmobiliarios y energéticos en el país, el actual viaje de Bill Gates se mantiene al margen de cualquier actividad corporativa o institucional.