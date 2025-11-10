Se cayó el aval judicial para que funcione el teatro La Baita en Bariloche

La situación judicial del teatro La Baita en Bariloche tuvo un nuevo capítulo con la finalización de la medida cautelar dispuesta por un juez local que permitió que la sala de 700 butacas continúe funcionando hasta ahora, mientras que sigue su curso el juicio de desalojo y por la vía administrativa impulsan declarar al edificio como un patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

El teatro, ubicado en la calle Moreno 39, a pocos pasos del Centro Cívico, es explotado por la empresa Power Link SRL desde 2016, pero el 31 de diciembre del 2024 concluyó el contrato y se abrió una instancia de discusión entre los propietarios (familia González Palazzo) bajo la razón social Arrayanes SRL y la empresa que lo explota por la extensión del convenio que no se acordó y derivó en una continuidad de hecho y una demanda que pretende el desalojo que se tramita en el Juzgado Civil N°14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En paralelo, intervino el juez en lo Contencioso Administrativo de Bariloche, Iván Sosa Lukman, ante un reclamo de Power Link contra la Municipalidad de Bariloche por disposiciones y resoluciones que cancelaron la habilitación comercial de la sala por encontrarse cuestionado el contrato de locación y la vigencia de un juicio de desalojo.

El magistrado, el 2 de julio pasado le concedió a la explotadora una medida cautelar dejando sin efecto las actuaciones administrativas del municipio por cuatro meses. Consecuentemente la sala tuvo la habilitación comercial, continuó con su grilla de espectáculos hasta el 2 de noviembre que ese plazo venció y el mismo juez, Sosa Lukman, decidió no renovar la cautelar hasta el 3 de febrero de 2026 como pretendía Power Link.

«No hay razones» para mantener la medida cautelar

El magistrado entendió que ahora “no hay razones que justifiquen mantener la medida precautoria” ordenada en julio y señaló que la empresa que explota la sala no realizó ninguna tramitación para el resguardo y que tampoco alegó en esta ocasión tener programación que deba cumplir por compromisos asumidos, como argumentó en julio. Incluso en la fachada del teatro la cartelería que se exhibe indica que “próximamente” se informará la programación para el 2026, pero no se anuncia ninguna presentación en lo que resta del 2025.

La causa de fondo en el Contencioso Administrativo de Bariloche por la habilitación comercial de la sala de teatro sigue su curso. También Sosa Lukma rechazó un planteo de incorporación como tercero afectado que realizó la socia gerente del edificio, María Eugenia Martínez de González Palazzo. La mujer insistió en el riesgo de ser declarada responsable solidaria ante incumplimientos de la explotadora o ante el hipotético caso que ocurra algo en la sala.

En tanto, en el Concejo Deliberante ingresó un proyecto de ordenanza impulsado por la concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) que promueve declarar al edificio del teatro como patrimonio histórico y cultural de Bariloche. De ese modo se busca un resguardo formal hacia el futuro para mantener la edificación y estructura de la sala de teatro.