Provincia regulariza pagos al Emprotur Bariloche: la deuda supera los 2.000 millones

Con la gestión de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) se comenzó a regularizar el pago al Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur), pero la vieja deuda de lo que era el ministerio de Turismo provincial y la secretaría que lo sucedió aún se mantiene y supera los 2.000 millones de pesos.

El Emprotur gestiona un presupuesto que ronda los 9.000 millones de pesos, según la proyección de este año, y por ley recibe un aporte del gobierno provincial que es el equivalente a 0,70 de lo que recauda el ente de manera con los aportantes de los contribuyentes habilitados con una actividad económica que pagan el componente B de la Tasa de inspección, seguridad e higiene.

Pero desde mayo de 2023, durante el gobierno de Arabela Carreras, se discontinuaron los pagos y la deuda se acumuló. Ahora empezó a regularizarse el pago mensual, desde que la ATUR se puso en marcha, y se canceló la segunda quincena de julio y el mes de agosto completo. Casualmente hoy el Emprotur recibió 240 millones de pesos de esas cancelaciones, destacó el secretario de Turismo municipal y presidente del ente, Sergio Herrero.

El funcionario puso en valor la “intención de diálogo y compromiso de pago de la deuda” que asumió el gobernador Alberto Weretilneck, quien heredó parte de ese pasivo de la gestión anterior, aunque durante el 2024 y el 2025 engrosó ese saldo en rojo por incumplimientos con el Emprotur.

Según datos del ente, solicitados por RÍO NEGRO, en 2023 quedó sin pagar un saldo correspondiente al mes de mayo y la totalidad de los meses hasta el fin del mandato de Carreras. Del año 2024 se adeudan los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y del 2025 falta el pago de enero a la mitad de julio.

Esos meses sin pagar acumulan una deuda de 2.126.086.514 pesos que corresponderían al ministerio.

Herrero remarcó la importancia que tiene para el Emprotur contar con los recursos. “El depósito que nos hicieron hoy nos permite reafirmar acciones”, dijo ante la prensa y señaló que la deuda está “encaminada” con el compromiso provincial.

Eventos de noviembre para «romper la estacionalidad»

El titular de Turismo destacó que este mes llegan eventos importantes a Bariloche que permiten romper la estacionalidad. Uno de ellos es la competencia de ultra trail UTMB, que se realizará del 18 al 21 de noviembre; además regresan las 1.000 Millas Sport, la carrera de regularidad de autos antiguos que se realizará del 26 al 29 de noviembre; y se concretará un encuentro de 60 autos Ferrari del encuentro de coleccionistas Ferrari Cavalcade Adventure 2025, entre el 16 y 19 de noviembre.

En diciembre, la ciudad se prepara para la Navidad en Bariloche, un evento que busca meter a la ciudad en la agenda de destinos de fiestas.

En el ámbito interno, el Emprotur aún mantiene vacante el cargo que dejó Diego Piquín para asumir como director Ejecutivo de la ATUR, y según indicó Herrero luego de una búsqueda sin éxito por una plataforma de empleo, una agencia local inició la tarea de buscar un perfil técnico para el área y actualmente hay una terna que será presentada en la próxima reunión de directorio, que integran representantes del Ejecutivo, el Concejo Deliberante y las cámaras empresariales.