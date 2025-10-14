Se definió la fecha para analizar las denuncias contra la fiscal jefa de Bariloche

El Consejo de la Magistratura se reunirá en Bariloche el 7 de noviembre para poner en agenda las denuncias por mal desempeño, violencia y acoso laboral contra la fiscal jefa Betiana Cendón.

La primera denuncia se radicó el 12 de septiembre y el Consejo de la Magistratura se reunió de manera posterior, el 17 de ese mes, pero allí no se avanzó en el tema, solo se registró el ingreso formal del expediente y se decidió aplazar cualquier definición, incluso la eventual suspensión preventiva de la funcionaria judicial.

Cendón permanece en funciones, con algunas pautas de trabajo interno dispuestas por el procurador Jorge Crespo debido a que los denunciantes originales son fiscales Guillermo Lista y Tomás Soto (que presentó su renuncia), los fiscales adjuntos María Fernanda Orticelli y Álvaro Vitterbori, la defensora pública adjunta Mónica Goye y el jefe de división Germán Rafael Torres.

De manera posterior ingresó otra denuncia realizada por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur), Marco Calarco por presunta violencia laboral, persecución gremial, acoso psicológico y hostigamiento sistemático.

Diario RÍO NEGRO pudo confirmar que el Consejo de la Magistratura fue convocado para el 7 de noviembre en la sede del edificio Pilmayquén de Bariloche y en el orden del día, entre las cuestiones disciplinarias, se incluyó las denuncias contra la fiscal jefa. En esa reunión se “analizará el expediente”, según confirmó una consejera, quien explicó que “si se decide avanzar, se designará un instructor sumariante”.

La figura del sumariante es quien realizará la investigación ante las denuncias radicadas contra la funcionaria del Ministerio Público, recabará pruebas y deberá determinar si hay indicios de una falta en la conducta de la funcionaria judicial y podrá recomendar el inicio de un sumario que podría derivar en sanciones o una eventual remoción del cargo.

Los denunciantes pidieron la suspensión preventiva de la fiscal jefa mientras se continúa con el procedimiento formal en el Consejo de la Magistratura, por eso se estima que será otro de los temas a evaluar en noviembre, debido al clima de tensión laboral que radica en el seno del Ministerio Público de la Tercera Circunscripción Judicial.