Nueva denuncia contra la fiscal jefa de Bariloche y pedido de suspensión inmediata

La fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón fue denunciada ahora por Sitrajuir en el Consejo de la Magistratura. (foto archivo)

La crisis institucional que se vive puertas adentro en el Ministerio Público de Bariloche sigue. Ahora, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) Marco Calarco, presentó una denuncia en representación del gremio, en el Consejo de la Magistratura (CM) contra la fiscal jefa Betiana Cendón a la que le atribuye hechos de violencia laboral, persecución gremial, acoso psicológico y hostigamiento sistemático.

En la denuncia, que Calarco interpuso el 21 de septiembre último, pero que recepcionó al día siguente la Presidencia del CM, pide que se disponga “la suspensión preventiva e inmediata de la Fiscal Jefa Dra. Betiana Cendón mientras dure la investigación”.

Según Calarco, “la continuidad de la Dra. Cendón en funciones revictimiza a los trabajadores que han padecido violencia y entorpece las investigaciones en curso, dada su posición jerárquica como titular de la acción penal”.

Este diario consultó a Cendón si estaba al tanto de la nueva denuncia y explicó que aún no ha sido notificada ni de la presentada por Calarco ni de la anterior, que formularon a principios de este mes un grupo de fiscales y empleados jerárquicos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de Bariloche. Cendón informó que ya designó a los abogados Raúl Ochoa y Damián Torres para que la asistan.

Sin fecha aún para tratar las denuncias en el Consejo

Dirario RÍO NEGRO consultó a fuentes del CM si la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y titular del CM, Cecilia Criado, fijó fecha para tratar las denuncias contra Cendón. Se trata de hechos muy delicados que tienen impacto hacia adentro y hacia fuera del MPF. Las fuentes dijeron que todavía no se fijó la fecha de la próxima sesión del CM

El Procurador General Jorge Crespo estuvo en Bariloche la semana, cuando estalló el escándalo en el MPF, pero no hubo definiciones. Y el fiscal general Francisco Brogna dispuso una reorganización en el funcionamiento del MPF de Bariloche. El asunto es que Cendón y la mayoría de los denunciantes y testigos ofrecidos en la denuncia trabajan en el mismo edificio de la calle Anasagasti y Otto Goedecke.

En la denuncia, a la que Diario RÍO NEGRO accedió, el secretario general de Sitrajur advierte que la “continuidad en el cargo (de Cendón) constituye un riesgo cierto e inminente para la salud, la dignidad y la seguridad de los trabajadores judiciales”.

Los hechos denunciados por Sitrajur

En la denuncia indica que “en nuestras recorridas gremiales y en el acompañamiento a los trabajadores de la sede de Bariloche, se han constatado múltiples conductas que configuran violencia laboral y abuso de poder”.

Menciona “humillaciones públicas y maltrato verbal hacia funcionarios y empleados, con el uso de expresiones denigrantes e insultantes que menoscaban la dignidad personal y profesional”. También, “hostigamiento sistemático fuera del horario laboral, mediante llamados y mensajes intimidatorios que vulneran el derecho al descanso”.

Dice que constataron “interferencia arbitraria en investigaciones, con retiro de legajos y decisiones inconsultas que afectan el normal funcionamiento de las fiscalías” y “represalias y persecución contra quienes han expresado disconformidad o han intentado ejercer sus derechos”.

Tal como denunció el grupo de fiscales, fiscales adjuntos, una defensora pública adjunta y un empleado judicial jerárquico, Calarco señala en la denuncia las “injerencias indebidas y presiones sobre la vida personal de compañeros y compañeras, con comentarios discriminatorios y de tono xenófobo, sexista u homofóbico” atribuidas a Cendón.

Y denunció además “prácticas de revictimización hacia víctimas que concurren a la sede judicial, exponiéndolas innecesariamente frente a terceros y desoyendo los protocolos vigentes”.

“Estas conductas no son hechos aislados, sino un patrón reiterado y sistemático de violencia y acoso, que ha generado un clima de temor generalizado, licencias psiquiátricas, traslados forzosos y un deterioro alarmante del ambiente laboral”, sostiene Calarco.

La credibilidad del sistema de justicia

“La permanencia de la Dra. Cendón al frente de la Fiscalía Jefa de Bariloche no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que socava la credibilidad del sistema de justicia en su conjunto”, afirma en la denuncia.

“Asimismo, debemos señalar con especial preocupación que la fiscal denunciada ha desplegado conductas de hostigamiento y persecución hacia la organización gremial, lo que constituye un atentado contra la libertad sindical”, recordó y citó las normas correspondientes.

Plantea que “la única medida efectiva para garantizar la protección de los trabajadores y testigos es su separación provisoria e inmediata del cargo, conforme lo prevén el artículo 55 de la Ley 4199 y el artículo 16 del Protocolo de Violencia Laboral”.

Por eso, pide al Consejo de la Magistratura que “tenga por presentada esta denuncia institucional en nombre del Sitrajur, disponga la suspensión preventiva e inmediata de Cendón mientras dure la investigación”.

También, que “arbitre las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad psicológica, física y laboral de los trabajadores afectados”.

Solicita que “requiera informes y testimonios al personal de la III Circunscripción, a fin de dimensionar la magnitud del daño institucional generado” y “garantice la participación gremial en todo el proceso, en resguardo del principio de libertad sindical y la defensa de los derechos colectivos”.