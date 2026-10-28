Médico de Allen irá a juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos

Como parte de la investigación judicial que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro, se confirmó que la causa contra un profesional médico del hospital Dr. Ernesto Accame de Allen, continuará su curso hacia la instancia de juicio oral.

La medida procesal se da tras cumplimentarse las etapas de recolección de evidencia, formulación de cargos y control de acusación, donde las partes expusieron los elementos probatorios reunidos durante la investigación penal preparatoria.

Claves del proceso judicial

De acuerdo con la requisitoria fiscal, al profesional se le atribuye haber incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de otras figuras legales conexas que se investigan en el mismo expediente.

El avance hacia la etapa de debate oral permitirá dilucidar las responsabilidades penales correspondientes en un juicio público que evaluará la conducta del médico en el ejercicio de sus funciones dentro del sistema público de salud.

Con esta resolución, el tribunal de juicio deberá fijar próximamente la fecha para el inicio de las audiencias de debate, instancia en la cual tanto la fiscalía como la querella y la defensa técnica presentarán sus testigos, peritos y pruebas documentales para sostener sus respectivas teorías del caso.