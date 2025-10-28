ESCUCHÁ RN RADIO
Justicia

Se refugiaba en Río Negro: atraparon a un prófugo condenado por abuso sexual en La Pampa

Un hombre condenado a ocho años de prisión por abuso sexual agravado en La Pampa fue detenido en Villa Manzano tras un operativo conjunto de la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones.

Redacción

Por Redacción

Un hombre de 58 años, condenado por abuso sexual agravado y prófugo de la Justicia de La Pampa, fue detenido en Villa Manzano por efectivos de la Comisaría 44° y la Brigada de Investigaciones. La captura se concretó luego de un seguimiento discreto que permitió localizarlo tras meses de fuga.

El sujeto, oriundo de San Carlos (Mendoza) y con últimos domicilios conocidos en Catriel, llevaba varios meses cambiando de residencia para evitar cumplir una condena firme de ocho años de prisión.

Operativo y coordinación interprovincial

Según informaron fuentes policiales, los investigadores confirmaron su presencia en una vivienda de Villa Manzano tras tareas de inteligencia y vigilancia. El operativo se realizó en horas del mediodía y culminó con la detención del prófugo sin resistencia ni incidentes.

Tras la captura, se dio intervención al Juzgado de Ejecución de La Pampa, que validó la orden de arresto y solicitó el traslado inmediato del detenido para el cumplimiento de la condena.

La Policía destacó el trabajo conjunto

Desde la Policía de Río Negro resaltaron la cooperación entre fuerzas provinciales que permitió dar fin a la búsqueda. «Fue clave la coordinación entre jurisdicciones y el profesionalismo del personal actuante«, señalaron desde la fuerza.

El hombre permanece detenido y será puesto a disposición de la Justicia pampeana en las próximas horas.


