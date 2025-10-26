Cayeron al ir a votar: atraparon a diez prófugos por abusos, violencia de género y estafas en distintos puntos del país

Los agentes esperaron en los establecimientos donde los prófugos estaban registrados para sufragar. Foto: gentileza Infobae.

Cada elección deja sus sorpresas, y también sus clásicos. Entre urnas, boletas y fiscales, las fuerzas de seguridad aguardan discretamente en algunas escuelas el paso de quienes creen que pueden burlar a la Justicia. Este domingo de comicios legislativos no fue la excepción: al menos diez prófugos fueron detenidos cuando se acercaron a votar, en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos.

Según informó Infobae, los acusados tenían causas abiertas por abuso sexual, violencia de género, estafas y hurto, entre otros delitos. Las detenciones fueron realizadas por la Policía Bonaerense, la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina (PFA).

El primer arresto se concretó en Moreno, donde fue detenido un hombre de 48 años acusado de cometer estafas bajo la modalidad del «cuento del tío». Cayó al salir de la Escuela de Educación Especial N°501, luego de emitir su voto. Quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20.

Otro operativo tuvo lugar en Tristán Suárez, donde fue arrestado un hombre de 60 años imputado por producción y comercialización de material de menores de edad con fines sexuales. La detención se realizó en la Escuela N°2, tras una investigación previa de la Policía Bonaerense y la intervención del Juzgado de Garantías N°7 de Ezeiza.

En Trenque Lauquen, personal de la DDI local detuvo a Martín Alejandro Heim (55), buscado por hurto. Los investigadores sabían que iría a votar a la Escuela N°3 y lo interceptaron al retirarse, quedando a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de ese distrito.

Entre los detenidos hay imputados por delitos sexuales, violencia de género, estafas y hurto

También hubo detenciones por delitos sexuales en La Matanza: un hombre de 35 años fue arrestado en Virrey del Pino, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante, mientras que otro de 38 cayó en La Tablada, con una causa por abuso sexual agravado. Ambos eran buscados por la UFI N°1 de Violencia de Género del distrito.

En La Plata, tres hombres fueron detenidos. En uno de los casos, un imputado por violencia de género fue arrestado en las inmediaciones del Colegio Obispo Anunciado Serafín. En otro operativo, la DDI local capturó a Osvaldo Adrián Mansilla (81), acusado de abuso sexual reiterado calificado, en la Escuela Primaria N°121 y Secundaria N°55 de Villa Elvira. El tercero, Leandro Xavier Ferrarazzo (36), tenía una causa abierta por incendio y fue detenido en la Escuela EP N°81.

En San Nicolás, la DDI local capturó a Luis Alberto Fraga (37), prófugo por un abuso sexual cometido en 2024. Lo esperaban en la Escuela de Educación Secundaria N°10, donde finalmente fue arrestado sin resistencia.

El último operativo se desarrolló en Entre Ríos, donde la Policía Federal Argentina detuvo a un hombre de 66 años acusado de abuso sexual agravado, en la Escuela Provincial N°28 de la localidad de Colonia Elía. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, encabezada por José María Campagnoli.

Así, mientras el país renovaba parte del Congreso, las fuerzas de seguridad aprovecharon la jornada electoral para cerrar causas pendientes. Como en cada elección, algunos de los más buscados no pudieron resistir la tentación de votar… y terminaron en manos de la Justicia.