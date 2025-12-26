Se repiten las demoras en la megacausa de Techo Digno en Río Negro, la más larga tras la reforma penal

Fiscales y abogados defensores durante una de las audiencias de Techo Digno Cipolletti.

Siete años después del inicio de la megacausa Techo Digno en Río Negro, sólo uno de los expedientes llegó a juicio, pero en la mayoría de las causas se repiten las dilaciones, principalmente como estrategia de los abogados defensores.

Esta estrategia se evidenció claramente durante diciembre, donde el cierre del año y la inminencia de la feria judicial se conjugaron con diversos planteos que en al menos tres de las líneas de investigación hicieron que la actividad se traslade para el año que viene sin demasiados avances, pese a la oposición de los fiscales.

La Causa Techo Digno ya es la más larga y compleja tras la Reforma del Código Procesal Penal de 2017. Con exintendentes imputados (además de empresarios de la construcción) en los numerosos expedientes que se desprendieron de la causa madre en toda la provincia, la causa siempre tuvo un componente político importante, en donde la búsqueda de dilatar los plazos y buscar un periodo más favorable también influyó en los planes de las defensas.

En estos casos, los fiscales han tenido una posición clara: no acompañar ninguna prórroga de las pedidas y reclamar la urgente fijación de fechas, señaló una fuente del Ministerio Público.

Los tres casos que avanzaron a cuentagotas en las últimas semanas fueron los de Cinco Saltos, Cipolletti y Choele Choel. A continuación lo que sucedió en cada uno de ellos.

Cipolletti

El lunes pasado se retomó el control de acusación en la causa que investiga el posible delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, pero la audiencia debió ser suspendida por la ausencia de un abogado de la defensa y dos de los imputados.

En un encuentro virtual se discutió la presentación del certificado médico por parte del abogado defensor del exintendente Abel Baratti, Rafael Cuchinelli, con fecha del 19 de diciembre de 2025 y hasta el 26, que indica reposo por cuestión psicológica hasta el 26 de diciembre próximo.

El defensor no estuvo presente en la audiencia al igual que los imputados Aníbal Tortoriello, exintendente, y Arturo Mendiberri, empresario de la construcción.

La totalidad de los defensores acompañaron la propuesta de suspensión argumentando que el proceso no puede avanzar sin la presencia de uno de los abogados.

El Ministerio Público Fiscal se opuso a la solicitud de suspensión indicando que el certificado presentado estaría incompleto ya que no indica la gravedad del cuadro médico y que la profesional firmante no cumplió con los requisito de la definición del diagnóstico, por lo que pidió una rectificación.

Además, el fiscal jefe propuso avanzar con el control de acusación dando la posibilidad de que el abogado ausente realice los agravios correspondientes una vez reincorporado.

El juez resolvió la suspensión de la audiencia hasta luego del 26 de diciembre indicando que tanto abogados como imputados deben tener la oportunidad de participar todos juntos en un mismo encuentro. Según trascendió de fuentes judiciales, este expediente finalmente pasaría para febrero.

La causa investiga la presunta comisión de delitos en el marco del programa federal de viviendas Techo Digno. Los imputados en calidad de autores son los ex intendentes Abel José Baratti y Aníbal Tortoriello, la ex funcionaria municipal Lucila Chiocconi y los empresarios de la construcción Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi.

Cabe recordar que en esta causa fue rechazado un pedido de prescripción por parte de los acusados, pero como uno de ellos actualmente continúa siendo funcionario público (Tortoriello), los plazos de caducidad no son los mismo y el proceso continúa.

En la Cuarta Circunscripción Judicial donde se tramitan los casos de Cipolletti y Cinco Saltos, otro expendiente avanzó a juicio en octubre. el exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, será el tercer jefe comunal de Río Negro en afrontar un juicio oral en la megacausa Techo Digno. Ya con dos condenas por delitos relacionados con la corrupción, el exjefe comunal afrontaría el proceso judicial en febrero.

Cinco Saltos

Por otra parte, en Cinco Saltos, el viernes pasado se retomó la audiencia de control de acusación de la causa que investiga el posible delito de administración fraudulenta y peculado contra ex mandatarios de esa localidad. Por planteos de las defensas, el proceso sufrió retrasos y se dio inició a la etapa desde cero. Continuará en febrero del 2026.

La audiencia, que estuvo presidida por una nueva jueza, abrió con el planteo de uno de los defensores que solicitó retrotraer la etapa del control de acusación a su punto de partida desestimando lo ya realizado por la anterior magistrada, entendiendo que se debe tratar de un “acto único”. Dijo que debe ser un mismo juez el que analice la viabilidad de las pruebas y pidió producir desde cero la audiencia.

El planteo recibió la adhesión del resto de los defensores particulares mientras que la Fiscalía se opuso indicando que por la etapa del proceso en el que se encuentra no se ve afectado el principio de inmediación.

La jueza hizo lugar al planteo de los abogados particulares y dio inicio desde cero a la etapa de control.

La parte acusadora oralizó nuevamente el hecho investigado y la calificación legal. También expresaron las modificaciones numéricas que había solicitado la defensa en audiencia anterior respecto de montos de pagos Y descuentos.

La causa investiga a dos ex intendentes de Cinco Saltos, Edith Alvarado y a Germán Félix Epul, acusados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con peculado, ambos en carácter de autores.

Choele Choel

La causa Techo Digno de Choele Choel tiene entre sus involucrados a Daniel Belloso, exintendente de la ciudad.

Los movimientos de esta causa en los últimos meses tuvieron varios contratiempos.

A principios de octubre hubo un certificado médico presentado por el empresario Longino de Dios obligaron a reprogramar la audiencia de control de acusación prevista para el 8 y 9 de octubre.

El control de acusación se reprogramó para el tres días de noviembre, y en el primero, el 18 de ese mes, el abogado de Belloso, planteó que era necesario el desafuero del actual legislador y se resolvió un cuarto intermedio.

Un día después el juez de juicio Oscar Gatti rechazó el planteo de Torres, que impugnó esa resolución. El juez de Gastón Martín rechazó el planteo y confirmó lo decidido por Gatti y se dispuso continuar con el control de acusación. Finalmente esta instancia recién seguirá el 18 de marzo.

Un juicio y otro por venir en Bariloche

La Tercera Circunscripción judicial de Bariloche es una de las que más ha avanzado en las causa de Techo Digno. Ya se hizo un juicio y otro está en camino.

El exintendente de Bariloche, Gustavo Genusso, fue absuelto a principio de noviembre en la causa Techo Digno de Bariloche. Según los jueces no se probó el delito de peculado por el que lo acusó la fiscalía que lideró Martín Lozada.

En esa misma ciudad está previsto para marzo el proceso contra María Eugenia Martini, exjefa comunal, se la acusa de la autoría de defraudación a la administración pública y peculado, mientras que a Alfredo Milano (funcionario municipal) se le atribuye el delito de defraudación, en calidad de partícipe necesario.

Por su parte el expediente de Sierra Grande, está en la etapa de control de acusación y avanzaría hacia juicio en los próximos meses, también en medio de reiterados plantes de los defensores para extender lo plazos. Entre los imputados figuran los dos exintendentes Nelson Iribarren y Renzo Tamburrini.