Secta Rusa en Bariloche: la Justicia rechazó la apelación de fiscalía y confirmó el arresto domiciliario para Konstantin

El Colegio de Jueces de Revisión del Distrito General Roca ratificó la morigeración de la prisión preventiva para Konstantin Rudnev, principal imputado en una causa por presunta infracción a la Ley de Trata de Personas (Ley 26.842) en Bariloche. El tribunal declaró inadmisible el recurso de impugnación presentado por el Ministerio Público Fiscal, que buscaba que el acusado regresara a un establecimiento penitenciario. El imputado ruso de 57 años permaneció alojado en la unidad de detención de Rawson más de un año, acusado de cometer delitos contra una mujer embarazada de la misma nacionalidad. Su perfil está vinculado con la organización Ashram Shambala.

El conflicto: ¿Cárcel o domicilio?

La controversia se originó tras la resolución del pasado 23 de abril, en la cual se le concedió a Rudnev el beneficio del arresto domiciliario bajo estrictas condiciones: el uso de una tobillera electrónica, una caución personal y una fianza real de $30.000.000.

Ante esto, la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche apeló la medida, calificándola de «arbitraria». Según el fiscal, el domicilio no fue debidamente verificado y la fianza de 30 millones resultaba insuficiente, considerando que la organización criminal investigada posee una alta capacidad económica y que ya se habían secuestrado sumas superiores en el proceso.

Los fundamentos del Tribunal

A pesar de los reclamos del Ministerio Público sobre un posible riesgo de fuga o entorpecimiento de la justicia, los magistrados de revisión decidieron no elevar la causa a la Cámara Federal de Casación Penal.

En los puntos clave del fallo los jueces señalaron que la resolución que otorga un arresto domiciliario no es una «sentencia definitiva», ya que no pone fin al proceso ni impide que la investigación continúe.

El tribunal subrayó el compromiso del Estado Argentino de respetar la libertad como regla general durante el proceso, basándose en la garantía universal de inocencia.

Se determinó también que el fiscal no logró demostrar un «agravio de imposible reparación ulterior» que habilitara la intervención de una instancia superior.



«En suma, el impugnante no ha demostrado la existencia de un agravio actual de tardía, imposible o

insuficiente reparación ulterior que permita equiparar la decisión impugnada a un pronunciamiento de carácter definitivo ni se encuentra fundada ninguna cuestión federal ni arbitrariedad que habilite la intervención de la CFCP. En función de lo expuesto, corresponde declarar inadmisible la impugnación», reza la resolución de la audiencia de revisión de medida de coerción realizada este lunes 4 de mayo.



Situación actual

Con esta decisión, Rudnev permanecerá bajo la modalidad de detención domiciliaria mientras avanza el expediente nro. 2878/2025. La Oficina Judicial de San Carlos de Bariloche ya ha sido notificada para dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Impugnación.

Por el momento, la defensa técnica del imputado, a cargo de Martin Luis Sarubbi, logró mantener la vigencia de la medida cautelar morigerada.

En una audiencia anterior, la defensa de Konstantin había fijado en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires.

La palabra del abogado defensor

En diálogo con Diario Río Negro, el abogado Martin Sarubbi expuso que «esto demuestra que ni siquiera se estaban aplicando correctamente las normas procesales argentinas», sostuvo, y agregó que la resolución ratifica la debilidad de la acusación.

También habló de ausencia de pruebas: «No hay víctima, no hay evidencia concreta que sostenga el delito», afirmó, y señaló que peritajes previos ya habían descartado elementos presentados originalmente como relevantes.

Con la impugnación rechazada, Rudnev consolida su situación procesal bajo arresto domiciliario. La causa, sin embargo, continúa en etapa de investigación. La defensa anticipó que seguirá impulsando medidas para cerrar el expediente. «No se puede sostener un proceso indefinidamente sin evidencia», advirtió Sarubbi.

El origen del caso

La detención de Rudnev se produjo el 28 de marzo de 2025 en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Brasil junto a otros ciudadanos rusos.

La investigación se originó tras una alerta del Hospital Ramón Carrillo. El personal médico detectó anomalías en el entorno de una joven rusa de 22 años que acababa de dar a luz. Sin embargo, el caso enfrenta obstáculos probatorios significativos como la declaración de la presunta víctima: La mujer aseguró públicamente y ante la justicia que no fue víctima de trata ni de ninguna red de captación.