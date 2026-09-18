Registran un nuevo pulso eruptivo en el complejo volcánico Nevados de Chillán, cerca del norte neuquino

El complejo volcánico Nevados de Chillán registró este viernes un nuevo pulso de cenizas que alcanzó aproximadamente 380 metros de altura por sobre el cráter. El evento comenzó cerca de las 14.10 y se extendió durante 45 a 50 minutos antes de finalizar, según informaron las autoridades técnicas.

El complejo volcánico se encuentra a pocos kilómetros del norte neuquino. Las localidades más cercanas son Varvarco, Las Ovejsa y Andacollo.

Alerta amarilla por el complejo volcánico Nevados de Chillán

El reporte fue emitido por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas), dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin). Tras la detección del fenómeno, el organismo despachó un informe especial de actividad volcánica para la Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y los gobiernos locales.

El jefe de Emergencias de Sernageomin, Pedro Berríos, llevó tranquilidad a la población y confirmó que la manifestación no produjo consecuencias directas en las cercanías. «El pulso finalizó cercano a los 45 o 50 minutos de emisión y no generó ningún impacto negativo hacia las personas o los territorios cercanos al volcán», precisó el funcionario.

A pesar de la columna de material piroclástico y cenizas detectada, el complejo se mantiene en Alerta Amarilla técnica. Desde el organismo chileno explicaron que este tipo de eventos son esperables dentro del nivel de actividad que presenta el macizo en la actualidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la precaución para los pobladores y turistas de la zona, y recordaron la importancia de mantenerse informados de forma constante a través de los canales oficiales de Sernageomin y Senapred ante posibles novedades.