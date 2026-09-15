Zendaya revive el icónico look de Halle Berry con su corte pixie en los Emmy 2026

Zendaya volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de estilo de Hollywood. En los Emmy 2026, la actriz sorprendió con un nuevo corte de pelo que inmediatamente hizo viajar la memoria hacia Halle Berry y uno de sus looks más recordados.

La actriz de 30 años arribó a la alfombra roja con nuevo look: un corte pixie que acompañó con un make up sutil. El parecido no fue casual.

Tal como contó a Vogue el estilista Coree Moreno, tomó como referencia el clásico pixie de Berry y lo reinterpretó para Zendaya con una textura más editorial, volumen en la parte superior y mechones definidos alrededor del rostro.

Esta imagen fue la exacta referencia, según el estilista de Zendaya, Law Roach.

El resultado acompañó a la perfección el resto de su propuesta: un vestido de Prada escotado cubierto de cristales y transparencias, joyas de Mikimoto y un maquillaje de inspiración noventosa, con cejas finas, piel luminosa y labios en tonos neutros.

US actress, singer Zendaya arrives for the 78th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2026. (Photo by LISA O’CONNOR / AFP)

La referencia más evidente es el look que Halle Berry llevó a los Oscar de 2002, cuando ganó el premio a Mejor Actriz por Monster’s Ball. Aunque también se lo puede relacionar con su paso por los Emmy 1999.

Halle Berry en el estreno mundial de la película de James Bond Otro día para morir.

A más de dos décadas de aquella aparición, el pixie vuelve a encontrar en Zendaya una nueva manera de entrar en escena.