Horóscopo chino: los 4 signos con suerte y el que está bajo advertencia, según Ludovica Squirru

El inicio de la segunda mitad de septiembre llega con una energía marcada por el movimiento y la necesidad de tomar decisiones. Según las predicciones de Ludovica Squirru, algunos signos del horóscopo chino tendrán el camino más despejado, mientras que uno en particular deberá actuar con cautela.

Septiembre avanza y las energías vuelven a cambiar para los doce animales del horóscopo chino. En esta oportunidad, Ludovica Squirru puso el foco en un período caracterizado por el movimiento, los nuevos comienzos y cierta tendencia a actuar de manera impulsiva.

De acuerdo con las predicciones difundidas por La Gaceta, el comienzo de esta etapa está atravesado por la denominada energía de la madera joven o del trueno, representada por el número 3 dentro del sistema de las nueve estrellas Ki.

Esta combinación, según la interpretación de la astrología oriental, puede impulsar cambios, decisiones rápidas y la necesidad de poner en marcha aquello que permanecía postergado.

Horóscopo chino: la energía del Conejo marca el inicio de la semana

El Conejo ocupa un lugar central en este comienzo de semana. Su influencia está asociada con la búsqueda de renovación y la necesidad de avanzar, aunque también puede potenciar la impaciencia.

Por eso, la clave estará en encontrar un equilibrio entre aprovechar el impulso disponible y evitar decisiones precipitadas. Las energías no impactarán de igual manera en todos los animales del zodíaco oriental.

Mientras algunos signos encontrarán mayor facilidad para resolver cuestiones pendientes o iniciar proyectos, otros podrían enfrentarse a tensiones y situaciones que demandarán prudencia.

Gallo, bajo advertencia: qué debería evitar

Según las predicciones atribuidas a Ludovica Squirru, el Gallo será el signo que deberá extremar los cuidados.

La razón está vinculada con su posición opuesta al Conejo dentro de la rueda zodiacal. Esta combinación produciría lo que la astrología china denomina un “choque energético”, una etapa en la que pueden aparecer mayores dificultades, desacuerdos o reacciones impulsivas.

Para los nacidos bajo este signo, la recomendación pasa por evitar discusiones innecesarias, no reaccionar frente a provocaciones y analizar con detenimiento las decisiones importantes.

También sería conveniente postergar, siempre que sea posible, definiciones que tengan consecuencias a largo plazo y evitar actuar únicamente por impulso.

Los cuatro signos favorecidos, según Ludovica Squirru

En el extremo opuesto aparecen Tigre, Cabra, Chancho y Perro, que encontrarían un escenario energético más favorable durante este comienzo de semana.

Tigre: podría sentir mayor determinación para avanzar sobre asuntos que venían demorados. Es un buen momento para recuperar iniciativas y concentrarse en objetivos concretos.

Cabra: tendrá mayor fluidez para ordenar cuestiones personales y encontrar alternativas frente a situaciones que parecían estancadas. La creatividad puede convertirse en una de sus principales herramientas.

Chancho: contará con una energía favorable para resolver pendientes y fortalecer vínculos. Será importante aprovechar las oportunidades sin apresurarse más de lo necesario.

Perro: aparece como uno de los aliados naturales del Conejo. La claridad para analizar situaciones y tomar decisiones puede ayudarlo a avanzar con mayor seguridad.

De esta manera, Tigre, Cabra, Chancho y Perro aparecen entre los signos mejor posicionados, mientras que el Gallo deberá transitar estos días con mayor cautela.

Las predicciones forman parte de las interpretaciones de la astrología china y no constituyen pronósticos científicos.

Fuente: La Gaceta, a partir de las predicciones atribuidas a Ludovica Squirru.