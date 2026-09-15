Doble récord para minería argentina: las exportaciones subieron un 75% interanual y la inversión extranjera alcanzó un máximo histórico 

En la primera mitad del año, la minería explicó casi el 10% de las exportaciones argentinas. Foto: gentileza.

La minería argentina atraviesa un nuevo ciclo de expansión, con dos indicadores que muestran la magnitud del cambio en el sector: las exportaciones alcanzaron durante la primera mitad de este año su máximo histórico para ese período, mientras que la inversión extranjera directa (IED) también llegó a un nuevo récord.

De acuerdo con un informe elaborado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones mineras totalizaron US$ 4.742 millones entre enero y junio de 2026. El monto representa un incremento de casi 75% interanual, considerando que en el mismo período de 2025 se registraron US$ 2.712 millones, y un salto del 156% respecto de 2024, cuando habían alcanzado US$ 1.852 millones.

Esto representa más del doble del récord previo, correspondiente al primer semestre de 2011, cuando las exportaciones mineras habían rondado los US$ 2.260 millones, en pleno auge del ciclo internacional de precios de los metales. El resultado de 2026, en tanto, supera en más de 100% aquel nivel.

Fuente: CAEM y BCR.

El oro sigue liderando y el litio gana protagonismo

Según advierte el estudio, este crecimiento no responde a un único factor. El oro continúa como el principal producto minero exportado por la Argentina y concentró alrededor del 61% del total durante el primer semestre. En tanto, la plata acompaña ese desempeño y sostiene su participación como tercer mineral del período.

El comportamiento de las exportaciones de ambos minerales está fuertemente asociado al contexto global: pese a que las perspectivas productivas para ambos minerales son de menor producción y mayores costos durante 2026, los elevados precios internacionales permitieron sostener un fuerte impacto positivo sobre las ventas externas.

El cambio estructural más significativo aparece en el litio, que se consolidó como el segundo mineral más importante dentro de las exportaciones mineras y desplazó a la plata de esa posición desde 2023.

El mineral representa actualmente cerca de una cuarta parte de las exportaciones mineras, cuando hace una década representaba menos del 5% y hace veinte años menos del 3%.

La puesta en marcha y la ampliación de operaciones en el país explican una porción muy alta de este dinamismo, con una suba en cantidades exportadas del complejo litio de más del 68% respecto al primer semestre del año pasado, de acuerdo con relevamientos de la Secretaría de Minería.

La inversión extranjera también alcanzó un récord

El otro dato destacado del informe aparece en las inversiones. El stock de Inversión Extranjera Directa (IED) en la minería argentina llegó a US$ 24.849 millones en marzo de 2026, de acuerdo con información del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El monto representa un aumento frente a los US$ 22.049 millones del trimestre anterior y prácticamente duplica el nivel registrado dos años antes: en marzo de 2024, el stock de IED minera era de US$ 12.402 millones.

La evolución resulta todavía más significativa si se considera que, en septiembre de 2019, la inversión extranjera acumulada en el sector alcanzaba los US$ 8.361 millones. De esta manera, el stock casi se triplicó en menos de siete años.

La apertura por actividad muestra dónde se concentró ese crecimiento. El segmento que abarca la mayor parte de ese capital es el de explotación de minas y canteras, ya que pasó de poco más de US$ 1.000 millones en 2017 a superar los US$ 13.000 millones en el último registro disponible.

Fuente: CAEM y BCR.

La extracción de minerales metalíferos y los servicios de apoyo para la minería completan el cuadro, con expansiones significativas en ambos casos durante los últimos tres años.

Además del stock acumulado, los flujos recientes muestran un fuerte cambio de ritmo. Durante el primer trimestre de 2026 ingresaron US$ 2.799 millones netos de IED minera, el mayor registro trimestral de toda la serie del BCRA. La cifra supera en 36% al récord anterior, de US$ 2.055 millones, registrado en el segundo trimestre de 2024.

Este dato adquiere mayor relieve al compararlo con el comportamiento previo, señala el informe. Entre 2017 y 2021, los flujos trimestrales rara vez excedieron los US$ 500 millones y en varios trimestres fueron directamente negativos. «Es particularmente llamativa la caída de fines de 2023, lo cual da la pauta de lo perjudiciales que resultan para el sector las fluctuaciones económicas en nuestro país para el sector minero, siendo ésta una actividad de largo aliento», se afirmó.

A partir de 2023 el patrón cambia: los ingresos comienzan a superar con regularidad los US$ 500 millones. Y desde 2024 la mayoría de los trimestres se ubicó por encima de los US$ 1.000 millones, con algunos registros puntuales de signo negativo que no alteraron la tendencia de fondo.

Fuente: CAEM y BCR.

Dos récords que reflejan distintas etapas del mismo proceso, según el informe

Para ambas entidades a cargo del estudio, la coincidencia entre ambos récords —el exportador y el de inversión— constituye uno de los principales datos para entender el momento que atraviesa la actividad.

El sostenimiento de estos flujos a lo largo de los últimos dos años es lo que explica la duplicación del stock y, con los tiempos propios de la actividad minera, la expansión exportadora que hoy se observa en las estadísticas de comercio. «La minería es una actividad de ciclos largos: entre la decisión de inversión y el primer embarque pueden transcurrir varios años», señaló el documento.

En ese sentido, se explicó que los datos relevados indican se están capturando dos etapas distintas de un mismo proceso: la maduración de las inversiones en un contexto alcista de precios y el compromiso de nuevos capitales para apuntalar la producción de los próximos años, con especial énfasis en litio y cobre.

«Para el frente externo argentino, la implicancia es concreta y ya se manifiesta en exportaciones e inversiones», concluyó el informe, destacando que en la primera mitad del año, la minería explicó casi el 10% de las exportaciones argentinas.