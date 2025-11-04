Admitió haber abusado de la hija de su pareja en Allen: fue condenado a más de 13 años de prisión

El acusado admitió los hechos ante el tribunal y recibió una condena de 13 años y 9 meses de prisión efectiva. Foto Juan Thomes.

Un hombre de 35 años fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión efectiva tras reconocer haber abusado sexualmente, durante varios años, de la hija de su pareja. El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado acordado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa pública, luego de que en agosto se le formularan cargos.

El Tribunal Colegiado aceptó el acuerdo, teniendo en cuenta la admisión de los hechos por parte del imputado, la conformidad de la familia denunciante y la valoración de la prueba reunida durante la investigación. La pena incluye además las accesorias legales, las costas del proceso y la prohibición de contacto con la víctima y su entorno familiar.

Los hechos y la investigación

De acuerdo con la acusación fiscal, los abusos ocurrieron de forma reiterada desde 2020 hasta enero de 2025, tanto en la vivienda que compartían en Neuquén capital como en Allen. Durante ese tiempo, el hombre ejerció amenazas, violencia y fuerza física sobre la menor, quien ofrecía resistencia ante los ataques.

El Ministerio Público Fiscal explicó que los delitos fueron cometidos aprovechando la situación de convivencia familiar, lo que permitió al agresor sostener los abusos durante años sin ser detectado. “El accionar desplegado y los abusos sufridos por la víctima fueron prematuros, excesivos y reiterados, lo que promovió la corrupción de la menor”, señaló la fiscalía durante la audiencia.

La investigación se basó en múltiples pruebas: la denuncia presentada por la familia, los informes de los médicos forenses, la intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, y el trabajo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI). También se incorporaron el informe de Cámara Gesell, las actas de allanamiento, la inspección ocular del Gabinete de Criminalística de Allen y diversas pericias psicológicas y sociales.

La calificación y la pena

El imputado, asistido por el defensor público, aceptó haber cometido los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en un número indeterminado de veces, doblemente agravado por ser encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de edad aprovechando la convivencia preexistente.

A esto se sumó el abuso sexual simple reiterado, también doblemente agravado, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores, agravada por el uso de amenazas y violencia y por la condición de guarda y convivencia.

El Tribunal homologó el acuerdo de las partes y fijó la pena en 13 años y 9 meses de prisión, más las accesorias legales y las costas del proceso. Tanto la fiscalía como la defensa renunciaron a los plazos procesales para dar firmeza al fallo.

Conformidad de la familia y medidas restrictivas

La fiscal jefa informó que la familia denunciante fue consultada sobre la posibilidad del acuerdo y manifestó su conformidad con la resolución alcanzada. Se consideró que la pena era adecuada en función de la gravedad de los hechos, la extensión del daño y el reconocimiento de responsabilidad por parte del acusado.

Además, se impuso la prohibición absoluta de realizar actos molestos o de contacto con la víctima o sus familiares, tanto de forma directa como a través de terceras personas o medios digitales.

El hombre llegó a la audiencia cumpliendo prisión preventiva desde agosto, cuando la fiscalía le formuló cargos y solicitó la medida cautelar. Con la condena dictada, continuará detenido en cumplimiento de la pena impuesta.