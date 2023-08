Tiene fecha el juicio por jurados del crimen del supermercado de Bariloche

El homicidio de Brian Quinchagual, el joven de 23 años que fue asesinado en el estacionamiento de un supermercado de Bariloche luego de tener una discusión en la fila de caja, llegará a juicio por jurados en septiembre, sin su familia como querellante ya que quedó excluida por error de procedimiento.

El 18 de septiembre está previsto que comience el juicio contra Mauricio Rodolfo Buchaillot, con un jurado popular, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO.

El caso tendrá esta instancia de juicio por jurados debido a que la fiscalía anticipó su pretensión de una condena superior a los 12 años de prisión por los delitos de homicidio simple y tenencia ilegal de armas de fuego.

La familia de la víctima fue excluida como querellante de la causa en febrero pasado por una omisión del abogado patrocinante Alejandro Pschunder, quien no cumplió con las formalidades del procedimiento penal al no haber informado en tiempo y forma su adhesión o no a la acusación que realizó la fiscalía contra el acusado en diciembre.

Pschunder apeló en varias instancias esta decisión, pero no logró revertir la situación y por ahora el caso avanzará al juicio sin querella. Días atrás, el abogado indicó públicamente que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar su intervención.

El acusado, Mauricio Buchaillot, permanece detenido en el Penal 3 de Bariloche desde mayo de 2022, luego de haber sido detenido por el homicidio que estremeció a la región.

La acusación que realizó el fiscal Gerardo Miranda indicó que Buchaillot (55) mantuvo un cruce verbal con Quinchagual en la línea de caja de la sucursal del supermercado La Anónima, ubicada en el kilómetro 4,400 de la Avenida De los Pioneros, la tarde del 7 de mayo de 2022.

Ante la discusión, el personal de seguridad del comercio pidió a la víctima que se retire y el joven esperó en el estacionamiento a un familiar que permaneció en el interior realizando una compra. Pero cuando Buchaillot salió el comercio se dirigió directamente al joven a quien golpeó y apuñaló de dos puntazos en el cuello y pecho del lado izquierdo, con un cuchillo que portaba y que anteriormente había exhibido ante testigos.

El agresor se retiró en su vehículo y huyó a su domicilio ubicado en el barrio Melipal, a pocas cuadras del supermercado. Horas más tarde fue detenido y en el allanamiento a su vivienda se encontraron armas de fuego y municiones.