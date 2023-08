Por qué el 90% de los juicios por jurados en Río Negro terminan con veredicto de culpabilidad

Desde hace poco más de tres años que en Río Negro los delitos más graves son juzgados por un jurado popular de ciudadanos comunes. La implementación de este sistema significó un quiebre gigante en la vida jurídica de la provincia y hasta el momento se viene desarrollando con normalidad. Unas de las conclusiones que pueden extraerse es que de todos los juicios que se realizaron hasta el momento bajo esta modalidad, en el 90% de los casos los jurados han coincidido en veredictos de culpabilidad, aunque en algunos de ellos han sido benévolos con los acusados.



Precisamente el único de los 10 juicios por jurado que hubo hasta el momento en la provincia en el que se declaró (por unanimidad) “no culpable” a una acusada, fue en el primero realizado a principios del 2020 en Bariloche.



De ahí en adelante todos fueron con fallos adversos a quienes se sentaron en el banquillos: acusados de crímenes, abusos sexuales y femicidios.



¿Los jurados no le creen a los acusados? ¿los casos llegan bien preparados por los fiscales y no quedan dudas de la culpabilidad?, ¿la oralidad de los defensores no es lo suficientemente buena como para convencer al jurado?



Para los fiscales, la clave es el trabajo previo de investigación, consolidación de las pruebas, la precisión para seleccionar los casos que pueden ser o no llevados a juicio por jurado y un buen desarrollo de la oralidad a la hora de “defender” el caso frente a los jurados.



“La instrucción que tenemos es que tenemos que ser sumamente responsables a la hora de proponer un caso para ser llevado a juicio por jurado. Por eso lo hacemos cuando hicimos un análisis previo muy profundo, se hizo un trabajo prolijo y muy completo”, comentó el fiscal Santiago Márquez Gauna, quien participó en tres de los diez procesos realizados hasta el momento (femicidios de Agustina Atencio y de Nahiara; y el crimen de Facundo Castillo), y todos terminaron con veredicto de culpabilidad.



Romina Martini, que fue la jueza de un juicio por jurado por un caso de abuso sexual en Bariloche, coincidió en la importancia de la preparación que deben tener los casos por parte del Ministerio Público Fiscal para llegar a un juicio por jurado.



“Un juicio por jurado se habilita en la medida que la fiscalía sabe que va a pedir una pena superior a 12 años. Si avanza es porque en el proceso de investigación le prestó especial atención a la preparación del caso y tiene pruebas contundentes”, aseguró la magistrada.



Todos los actores destacaron el alto nivel de compromiso de los integrantes de los jurados, valorando la concentración, la atención que prestaron para absorber los conceptos jurídicos que debieron incorporar en muy poco tiempo para tomar una decisión que afectaría la vida de una persona pero que también tenía incidencia sobre muchas otras.



“Este sistema enriquece a la sociedad y creo que vamos por buen camino. Es darle participación a los ciudadanos, que han respondido con muchísima seriedad”, comentó Martini.



En la previa a la implementación de este sistema, se pensaba que podría haber dificultades para la conformación de los jurados por un supuesto desinterés de los ciudadanos a comprometerse.

“Ocurrió todo lo contrario. En todos los juicios noté a los jurados muy comprometidos, atentos, con imparcialidad, prestando atención, con mucha responsabilidad”, comentó el fiscal Márquez Gauna.



Juan Manuel Coto es un abogado que participó en un juicio como abogado defensor de un acusado y en otro representante a la familia de la víctima como querellante.



Para él que haya mayoría de fallos de culpabilidad se puede debe a múltiples razones. “Muchos de los casos llegan muy bien preparados, pero también hay que tener en cuenta que un jurado popular no tiene los mismos estándares que un juez en cuestiones como en la ‘duda razonable’. También puede pasar que muchos jurados no tomen bien que un acusado no quiera declarar y por ahí piensan ‘por algo no quiere hablar’, entonces ya tienen una visión negativa del acusado, cuando en realidad eso un derecho” .



Sobre la implementación del sistema, destacó la oportunidad de participación de la ciudadanía, y el comprmosio mostrado por muchos de los jurados. Entre las cuestiones “perfectibles” mencionó que aún faltan cuestiones como la preparación de los edificios para que los jurados tengan su espacio específico en cada Circunscripción.



Santiago Miguelez, jefe de la Unidad Procesos y Mejora Continua de la Dirección General de Oficina Judiciales, evaluó que “si bien la gente cuando es contactada muestra alguna reticencia, hemos comprobado que al final de cada juicio, cuando preguntamos y evaluamos los niveles de satisfacción, los ciudadanos y ciudadanas que participan se muestran muy conformes con la experiencia”.



Juan Manuel Tartaglia, director de la Oficina Judicial de Roca, contó que aproximadamente un mes después de uno de los juicios que se hizo en Roca, se convocó nuevamente a los integrantes del jurado, tanto titulares como suplentes, y se les preguntó si volverían a ser jurados. “El 100% dijo que sí, que sin dudarlo lo harían, siendo que al principio del proceso se les había consultado por sus expectativas y muchos estaban escépticos, incluso algunos estaban pensando en motivos para para no participar. Y cuando transcurrió el juicio, la totalidad de las personas que participaron dijeron que volverían a hacerlo«, recordó.

Contó que a los jurados consultados, les llamó mucho la atención fue la parte organizativa, la puntualidad de las partes, del juez, los defensores, el imputado que venía detenido, que estaban todos en el horario preciso. También destacaron que no se imaginaban la cantidad de horas que demandaba la tarea. Les pareció una carga horaria importante, porque tenían una idea distinta en cuanto al funcionamiento de las audiencias en el fuero penal. Para la mayoría, además, era el primer contacto que tenían con el servicio de justicia.

Quiénes conforman cada jurado



Para los juicios de 2022 y 2023 se sortearon 1.250 mujeres y 1.250 hombres de padrón electoral provincial, y de allí se van seleccionando según la jurisdicción en la que se realiza cada proceso.



Se conforma una lista de 60 personas para cada juicio, y después de entrevistas en las que se realiza una indagación en temas laborales, religiosos y de valoración de la prueba además del análisis de la conjugación de los impedimentos, opiniones ofrecidas, recusaciones con causa y sin causa y la aplicación de otros filtros legales, finalmente se seleccionan 16 personas, de las cuales 12 (seis hombre y seis mujeres) son los elegidos como jurados titulares y los otro cuatro como suplentes.



El objetivo del sistema es buscar garantizar la conformación de un jurado que sea “imparcial y libre de prejuicios o condicionamientos personales que le impidan analizar las pruebas con neutralidad”.



Por eso deben mantener bajo absoluto secreto las deliberaciones, no pueden revelar jamás lo sucedido en la sala ni dar a conocer los fundamentos, no deben tomar contacto con las partes, ni buscar información por su cuenta, no pueden emitir opiniones durante el juicio, ni con el grupo seleccionado ni con terceras personas.

La función del jurado popular es determinar si el acusado es culpable o no. En caso de ser responsable del hecho, luego un juez es el que determina la pena. Eso se determina en un juicio de cesura, del que ya no participan.

Los 10 juicios por jurado realizados en Río Negro

1) Marta Dina Valle. No culpable

En marzo del 2020, en lo que fue el primer juicio por jurados de Río Negro, y tras casi 6 horas de deliberación, un jurado popular en Bariloche declaró por unanimidad “no culpable” a Marta Dina Valle.

La mujer estaba acusada del delito de homicidio agravado por el vínculo. Un delito que el Código Penal reprime con prisión perpetua.



Para los jurados, la fiscalía no pudo probar que la mujer había sido la culpable de la puñalada que causó la muerte de su pareja Fernando Huenuqueo, la madrugada del 23 de junio del 2019, en un domicilio de la calle Namuncurá al 1300 del barrio San Cayetanito de Bariloche.



Las pruebas aportadas por la fiscalía no fueron suficientes para derribar el estado de inocencia de la acusada. El crimen de Huenuqueo quedó impune.



Desocupados, una ama de casa, estudiantes, un radiólogo, una médica y empleados de varios rubros participaron del primer juicio por jurados en la historia de la provincia.

2) Femicidio Agustina Atencio. Culpable

A principios de agosto de 2021 en Cipolletti, el jurado popular que intervino en el juicio por el femicidio de Agustina Antecio comunicó que tras poco más de hora de deliberaciones, resolvió unanimidad que Exequiel Rebolledo (en ese momento tenía 21 años) era penalmente responsable por la muerte de la joven de Catriel.

En el juicio, Gustavo Breglia, Médico forense del CIF de Cipolletti, declaró que Agustina sufrió lesiones compatibles con un ataque sexual.

Exequiel Rebolledo, condenado por el femicidio de Agustina Atencio.



El homicidio agravado por violencia de género del que fue víctima la adolescente ocurrió el 29 de febrero de 2020 en Catriel.



Según el fallo, el joven atacó con furia a la adolescente, la mató y luego la arrojó al río Colorado, donde horas después fue encontrada.



En junio de 2022 el Superior Tribunal de Justicia rechazó un nuevo recurso de la defensa contra la condena a prisión perpetua dictada a Sergio Rebolledo por el femicidio de Agustina Atencio.

3) Caso Nahiara. Madre y padrastro, culpables

A fines de agosto de 2021 en Roca, Carlos Rubén Erbin (39 años) y Valeria Miranda (21), padrastro y madre respectivamente de Nahiara (3), fueron hallados culpables del femicidio y abandono de la menor, según determinó veredicto del jurado popular.



Si bien no hubo un testigo directo de lo ocurrido, la fiscalía llegó a la última instancia del juicio convencida de que estaban probados, contra Erbin, el delito de femicidio “perpetrado por el único acusado”. A Miranda la condenaron por “abandono de persona, agravado por el vínculo, seguido de muerte”.

Carlos Erbín fue declarado culpable y condenado a prisión perpetua por el femicidio de Nahiara. Foto Juan Thomes.

El hombre fue condenado a prisión perpetua, mientras que la mujer recibió 12 años de prisión. A raíz de las graves violencias de género que padecía y la reducción de su capacidad de proteger a su hija por el estado de sometimiento en el que vivía junto a su pareja, meses después el Tribunal de Impugnación le redujo la condena a la mitad.

Cuando los médicos llegaron al pareja Las Mochas, la niña de tres años ya había fallecido. La autopsia confirmó que sufrió un fuerte golpe en la cabeza. (foto: gentileza)

El crimen de Nahiara se produjo el 7 de abril del 2020, en el paraje Las Mochas, a unos 40 kilómetros de Los Menucos.

4) Crimen de Playas Doradas Padre e hijo culpables.

En septiembre de 2021 Víctor y César Massetta fueron declarados culpables, por distintas figuras legales en el marco del homicidio de Emilio García ocurrido el 24 de junio de 2020 en cercanías de Playas Doradas.



Víctor Massetta fue condenado a la pena de 11 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego y abuso de armas en concurso real.

Los Massetta esperando la definición del jurados, tras escuchar los alegatos. Foto: Marcelo Ochoa.



Su hijo César fue condenado a la pena de 3 años y 8 meses de prisión efectiva, accesorias legales y costas, por los delitos de lesiones leves agravadas por el empleo de arma de fuego y abuso de armas en concurso real.



En este caso el jurado fue más benévolo porque ambos llegaron acuso del homicidio y se les sumaba la tentativa de homicidio ya que la víctima estaba acompañada por otra persona que pudo escapar ileso del lugar de los hechos. En diciembre de ese año el Tribunal de Impugnación rechazó las apelaciones de los condenados.

5) Abuso en Bariloche. Padrastro culpable

A fines de octubre de 2021 en Bariloche un jurado popular encontró culpable a un hombre por cuatro hechos de abuso sexual contra su hijastra durante 3 años. El veredicto fue unánime.



Los ataques sexuales comenzaron cuando la víctima tenía 12 años y se prolongaron hasta que tuvo 15, según la imputación, en el domicilio que compartía la familia en Bariloche.



El acusado se levantaba a la madrugada, cuando la madre se encontraba dormida y cometía los abusos. La mujer supo lo que pasaba por su hija más chica.



Al término de la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del hombre declarado culpable y el magistrado hizo lugar a la medida.



Unas semanas después de ser declarado culpable por el jurado popular, recibió la pena 14 de prisión, que le fue impuesta por el juez Bernardo Campana luego de escuchar los últimos alegatos de todas las partes.

6) Abuso en Bariloche. Padre culpable

En diciembre de 2021, y tras ocho horas de deliberaciones, un jurado popular de Bariloche resolvió declarar culpable al hombre acusado del delito de abuso sexual agravado cometidos en perjuicio de su hija.



En este caso no hubo unanimidad, sino que dos de los doce integrantes del jurado votaron por la no culpablidad. En caso de que todos los jurados se pongan de acuerdo, el mínimo de votos que se necesita es diez, por lo que en este caso alcanzó para declarar la culpabilidad.

La jueza Romina Martini estuvo a cargo del juicio por abuso sexual realizado en Bariloche. Foto: Marcelo Martínez



Semanas después, la jueza Romina Martini determinó imponerle una pena de 16 años de prisión al padre declarado culpable por haber violado a su hija.



En abril del 2022 el Tribunal de Impugnación de la provincia, integrado por la jueza Rita Custet Llambí y sus pares Miguel Ángel Cardella y Carlos Mussi, revisó el recurso que había interpuesto el defensor y lo rechazó, confirmando la sentencia condenatoria contra el acusado.

7) Femicidio en San Antonio Expareja, culpable

En marzo del 2022 en Viedma, un jurado popular halló culpable a Elvio Pazos, por el femicidio de la joven Carolina Rivero en San Antonio Oeste, ocurrido el 30 de octubre de 2020 en la vivienda que ambos habían compartido, ya que Pazos había sido pareja de la víctima.



Luego de más de dos horas de deliberación secreta, el jurado arribó a un veredicto unánime de culpabilidad para Pazos como autor del femicidio.



Tras el veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular y el juicio de cesura realizado en Viedma, el hombre fue condenado a prisión perpetua.



Pazos fue considerado autor penalmente responsable del delito de “homicidio doblemente calificado por haber sido cometido contra una persona con quien mantuvo o hubiere mantenido una relación de pareja mediare o no convivencia y; por haber sido cometido por un hombre, hacia una mujer mediando violencia de género”.

8) Colicheo. Culpable, pero no de femicidio

El 21 de septiembre de 2022, luego de cuatro horas de deliberación, un jurado popular de Roca dio su veredicto de culpabilidad contra Gregorio Antonio Colicheo por el asesinato de Claudia Casmuz, aunque no lo consideraron “femicidio”.



El tribunal lo declaró responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía y además por el delito de tenencia de arma de guerra.

El jurado popular declaró culpable a Antonio Colicheo por el crimen de Claudia Casmuz. Foto: Cesar Izza



Sin embargo, el autor del crimen del trabajador judicial Javier Videla (admitió ese crimen), no fue condenado por femicidio ya que no consideraron que la agravante de violencia de género estuviera acreditada. En cuanto a la imputación del robo del arma, lo declararon inocente.



En este caso los doce jurados no pudieron alcanzar unanimidad, por lo que fueron diez los que lo encontraron culpable. La joven de 28 años fue hallada semienterrada en marzo de 2021 en un puesto cerca de Casa de Piedra con un fuerte golpe en la cara y dos disparos.

9) Caso Facundo Castillo. Gutiérrez culpable

A principios de mayo de 2023, un jurado popular definió en forma unánime declarar culpable a Ramiro Gutiérrez por el delito de homicidio simple contra Facundo Castillo y las cinco tentativas de homicidio del grupo de amigos del joven fallecido en Cipolletti el 19 de diciembre de 2021, a la salida de una fiesta de fin de año.



A mediados de junio, luego de una extensa exposición del juez Guillermo Merlo definió que la pena que deberá enfrentar Ramiro Gutiérrez es de 12 años de cárcel.



El juez sostuvo que la imposición de la pena fue objetiva y que la ley obligó a considerar ciertas circunstancias que determinan el monto de la condena.



La familia del joven fallecido quedó conforme con el fallo del jurado popular, pero no estuvo de acuerdo con el monto de la pena impuesto por Merlo.

El fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, en una de las audiencias del juicio por el homicidio de Facundo Castillo.



De todas maneras la familia de Facundo no pudo apelar la sentencia porque el juez resolvió una condena de más de la mitad de lo peticionado por la querella.

10) Caso Eduarda. Culpable pero no de femicidio

A fines de junio de 2023, en forma unánime un jurado popular de Bariloche culpable a Amanda Alves Ferreira por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego y cometido con alevosía de Eduarda Santos de Oliveira.



El jurado descartó la figura de femicidio, que fue uno de los ejes del debate.

Amanda Alves Ferreira fue declarada culpable por la muerte de Eduarda Santos. (Foto: Chino Leiva).



De todas maneras, como el delito por el que declarada culpable Amanda es “doblemente agravado” y uno de esos agravantes es la alevosía, la única pena posible es la de prisión perpetua. La etapa de cesura se realizará a mediados de este mes.



Los jurados entendieron que Alves Ferreira mató la madrugada del 16 de febrero de 2022 de nueve tiros a su amiga Eduarda, que tenía 26 años. Fue en un sendero que conduce al mirador del lago Escondido, en el Circuito Chico, a unos 30 kilómetros del centro de Bariloche.



Además le creyeron a Alvez Ferreira que se autopercibía mujer antes del crimen y por eso no consideró el femicidio.

Los juicios que se vienen

El juicio por jurado por el femicidio de Patricia Rendón Rodríguez, ocurrido a fines de junio del año pasado en Catriel, se desarrollará entre el 4 al 7 de septiembre en la Oficina Judicial Penal de Cipolletti.

El único imputado por el crimen de la joven de 31 años es Fernando Cronenbold, su expareja.



Desde el momento de su detención, el imputado sostiene su particular teoría que a su expareja la mataron dos personas vinculadas al narcotráfico.



El propio Cronenbold le dijo a los investigadores el lugar donde esta enterrado el cuerpo de la mujer. Explicó que los hombres lo obligaron a poner el cuerpo en su auto para trasladarlo hasta el lugar donde la enterraron, a unos 80 kilómetros de Catriel.

En Bariloche

El 22 de este mes en Bariloche un jurado popular determinará la responsabilidad de Mauricio Baez en el homicidio de Ricardo Herrera y las lesiones leves cometidas contra la pareja de la víctima Daniela Cañuqueo.



El hecho ocurrió el 30 de mayo de 2021, entre las 22 y las 23, en la esquina de Otto Goedecke y Los Notros, de Bariloche.



Según la acusación, el imputado discutió con Herrera, al que golpeó al igual que a su pareja que intentó socorrerlo. Luego retornó a su auto y tomó un cuchillo de fabricación casera para apuñalar a Herrera en el abdomen.



Además el 18 de septiembre comenzará también en Bariloche el juicio por jurados contra Mauricio Rodolfo Buchaillot, que está imputado por el homicidio del joven Brian Quinchagual, que ocurrió en la playa de estacionamiento de una de las sucursales del supermercado La Anónima en mayo de 2022.